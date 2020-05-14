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пятница, 15 мая 2020 03:13

Какими украинскими словами метко заменить "блин", "типа" и "вообще"

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Назвали украинские слова, которыми в разговорной речи можно заменить суржик.

Соответствующую таблицу со словами опубликовала Facebook-сообщество "Украинский язык и литература".

Автор: facebook.com/2208880109339628
 

"По моему мнению, для слова "вообще" больше подходит "взагалі". А слово "зовсім"- "совсем", - прокомментировала сообщение Лилия Даниленко.

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"Мне много лет и мой язык немного деформирована, потому-что, в свое время, учился в советской школе. Поэтому всегда с интересом просматриваю такие публикации. И еще, мне кажется, что легче учиться чем переучиваться. Спасибо за переобучение", - написал Виктор Криль.

В украинском языке слова имеют большое количество синонимов. В зависимости от ситуации могут заменяться точными выражениями. "Радио Максимум" собрало 40 слов и выражений, которыми можно поздороваться.

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