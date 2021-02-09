Хвижа та сніжниця - как на украинском языке можно назвать зимнюю погоду

В украинском языке много слов, которые употребляют для описания снежной погоды. Большинство из них редкие, сохранились в литературных произведениях или местных диалектах.
Gazeta.ua составила подборку таких слов.
Перевій, перемет - кучи снега, которые намелись на дороге.
"Цілісіньку ніч гуляла метелиця, перетнула білими переметами вулиці", - писал Леонид Юхвид в пьесе "Оля" 1967 года.
Сніжниця, сніговійниця - сильный ветер со снегом, метель.
"На другий день похолоділо, завіяла ще більша сніжниця", - писала поэтесса Агата Турчинская в повести "Звезды на Верховине" 1949 года.
Хвижа - метель и вьюга. Также для обозначения явления употребляли слово віхола.
"На подвір'ї гуляє хвижа І, бурхаючи навкруги, перемерзлі садки колише", - писал поэт Иван Вырган в произведении "В расцвете лет" 1959 года.
"Така віхола крутить, що світку не видно" Михаил Коцюбинський (1864 - 1913)
Натоптень - лед, образовавшийся из старого и слежавшегося снега.
"Місяць примеркав рано, і притемнений сніг видавався попелястим і мовби м'яким і теплим, як кроляче хутро. Насправді ж був він не такий і м'який, бо лежав уже давно, стужавів, покрився на городах і в садках товстою корою, а на вулиці й у дворах був рипучий до дзвеніння натоптень". - Павел Загребельный "Добрый Дьявол" 1967 года.
Навись - нависший на ветвях деревьев снег.
"Помчали стежкою санки. Над ними темний ліс дрімав Під сніговою нависсю". Иван Франко 1856-1916 года
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Пороша - свежий, только что выпавший снег.
"Далекий зоряний цвіт сіється і сіється порошею на засніжене село" Михаил Стельмах 1912-1983 года.
Сльотавий - период после дождя или мокрого снега, с грязью на дорогах.
"Вже вечоріло. Забиралося на сльотаву, погану ніч". Иван Франко.
Хляпатоха - так мокрый снег называли на Львовщине.
Хляка - в центральной и южной Украине так называли мокрый снег или дождь со снегом.
Фурделиця - говорили в Одесской области на снег с ветром или метель. Соответствовало ей слово - хурделиця.
"Хурделиця виє, січе обличчя, обкручується навколо старої холодними завоями", - писал Леонид Смелянский в рассказе "Сад" 1952 года.
Хвирсою в зависимости от региона называли снегопад без ветра, или же наоборот - метель.
Пластовик или лапатий - снег, падающий большими снежинками, хлопьями.
"І пада сніг лапатий, волохатий Спокійно й величаво над селом". Максим Рыльский 1895-1964 года.
Вихор - сильный порывистый ветер, который поднимал снег.
"А вихор-вітер — чорний норд! — гойдає дерева". Леонид Первомайский 1908-1973 года.
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