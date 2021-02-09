Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду

Метель в Украине называли заметіллю, завірюхою, сніжницею, фурделицею, хвижею, хвирсою, пургою, метелицею Фото: pixabay

В украинском языке много слов, которые употребляют для описания снежной погоды. Большинство из них редкие, сохранились в литературных произведениях или местных диалектах.

Gazeta.ua составила подборку таких слов.

Перевій, перемет - кучи снега, которые намелись на дороге.

"Цілісіньку ніч гуляла метелиця, перетнула білими переметами вулиці", - писал Леонид Юхвид в пьесе "Оля" 1967 года.

Сніжниця, сніговійниця - сильный ветер со снегом, метель.

"На другий день похолоділо, завіяла ще більша сніжниця", - писала поэтесса Агата Турчинская в повести "Звезды на Верховине" 1949 года.

Хвижа - метель и вьюга. Также для обозначения явления употребляли слово віхола.

"На подвір'ї гуляє хвижа І, бурхаючи навкруги, перемерзлі садки колише", - писал поэт Иван Вырган в произведении "В расцвете лет" 1959 года.

"Така віхола крутить, що світку не видно", - Михаил Коцюбинський (1864 - 1913).

Натоптень - лед, образовавшийся из старого и слежавшегося снега.

"Місяць примеркав рано, і притемнений сніг видавався попелястим і мовби м'яким і теплим, як кроляче хутро. Насправді ж був він не такий і м'який, бо лежав уже давно, стужавів, покрився на городах і в садках товстою корою, а на вулиці й у дворах був рипучий до дзвеніння натоптень". - Павел Загребельный "Добрый Дьявол" 1967 года.

Навись - нависший на ветвях деревьев снег.

"Помчали стежкою санки. Над ними темний ліс дрімав Під сніговою нависсю", - Иван Франко (1856-1916).

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Пороша - свежий, только что выпавший снег.

"Далекий зоряний цвіт сіється і сіється порошею на засніжене село", - Михаил Стельмах (1912-1983).

Сльотавий - период после дождя или мокрого снега, с грязью на дорогах.

"Вже вечоріло. Забиралося на сльотаву, погану ніч", - Иван Франко.

Хляпатоха - так мокрый снег называли на Львовщине.

Хляка - в центральной и южной Украине так называли мокрый снег или дождь со снегом.

Фурделиця - говорили в Одесской области на снег с ветром или метель. Соответствовало ей слово - хурделиця.

"Хурделиця виє, січе обличчя, обкручується навколо старої холодними завоями", - писал Леонид Смелянский в рассказе "Сад" 1952 года.

Хвирсою в зависимости от региона называли снегопад без ветра, или же наоборот - метель.

Пластовик или лапатий - снег, падающий большими снежинками, хлопьями.

"І пада сніг лапатий, волохатий Спокійно й величаво над селом", - Максим Рыльский (1895-1964)

Вихор - сильный порывистый ветер, который поднимал снег.

"А вихор-вітер — чорний норд! — гойдає дерева", - Леонид Первомайский (1908-1973)

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