Хлющ и сечка - опубликовали подборку атмосферных слов на украинском

В украинском языке насчитывается более десятка слов, которыми обозначают дождливую погоду. Предлагаем вашему вниманию слова, которые употребляют в Украине.
ДОЩ - атмосферные осадки в виде капель воды.
ДОЩОВИЦЯ - то же, что и дождь. Но также это такой инструмент, имитирующий звук дождя и в древних ритуалах полуобнаженных людей призывает дождь. Кто-то, наверное, хорошо поработал дощовици последние недели.
ЗЛИВА - очень сильный дождь, пишет "Вигук".
МОКВА - диалектный синоним дождя. А еще это низина, залитая водой.
СЛЬОТА - облачная, сырая погода с дождем или мокрым снегом, с грязью на земле.
СІЧКА - дождь с сильными ветрами.
ПЛОВА - сильный дождь. Вот очень сильный. Даже с бурей!
МРЯЧКА - много маленьких капель.
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ПЛЮТА - еще один диалектный синоним дождя. Значит некую мокренькую непогоду.
ХВИЩА - то есть сильный холодный дождь. А также это синоним слова метель. Еще три-четыре месяца - и начнется.
ХЛЮЩ - сильный дождь, а сильный дождь - то ливень. А еще мы говорим: мокрый до нитки! То есть полностью мокрый, совершенно мокрый насквозь промокший!
ХЛЯПАВКА - и так все ясно.
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