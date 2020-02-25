Где бесплатно помогают учить украинский язык

Герой курсов "Мова — ДНК нації" Лепетун объясняет элементарные правила. Фото: 24tv.ua

Рассказали о бесплатных курсах, имеющих целью улучшить знание украинского языка и помочь украинцам в общении. Их можно найти в Киеве и пройти онлайн.

"Бесплатные курсы украинского языка" находятся в Киеве и доступны в сети. Они пока не имеют аналогов и являются первыми подобными в Украине. Проект полностью волонтерский и стартовал в 2013-м под лозунгом "Научи друзей разговаривать на украинском". Набор в группы до 20 человек проводят каждую осень. Обучение длится 5-6 месяцев раз в неделю по 2 часа. Преподаватели используют игровые и интерактивные формы, проводят все виды учебных работ: аудирование, чтение, письмо и тренируют речь, которую студенты совершенствуют, говоря на украинском языке на разные темы. Помогают в развитии проекта известные историки, музыканты и писатели, с которыми можно пообщаться лично, передает "Наш Киев".

После успешного завершения можно получить сертификат ОО "Український світ". Курсы ориентированы прежде всего на русскоязычных людей, живущих в украиноязычной среде и стремящихся усовершенствовать украинский. Преподаватели курсов подстраивают программу, учитывая этот фактор.

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Существует и множество бесплатных онлайн-платформ. Изучать украинский можно прямо из интернет-браузера или загрузив специальное приложение на свой смартфон. Удобство состоит в том, что не нужно ехать в центры, проводя там по меньшей мере 2 часа. Можно самостоятельно выбирать темп и методы обучения, возвращаться к забытому материалу. Просматривать видеолекции и закреплять новые навыки. Но минусом является то, что в онлайн-обучении отсутствует разговорная практика, что не улучшит разговорных навыков.

Наиболее мощными онлайн-курсами являются:

"Лайфхаки по украинскому языку", созданный студиями EdEra и Освиторией. Курс имеет целью помочь овладеть базовыми знаниями по украинскому языку и подготовиться абитуриентам к ВНО. Содержит видео, практические занятия, рабочие листы и даже онлайн-конспект. Длится пять недель, каждое занятие - 4 часа. Всего в курсе 16 видеолекций, которые проводит кандидат филологических наук и учитель украинского языка и литературы Игорь Хворостяный.

Образовательный проект "Мова - ДНК нации". На сайте есть упражнения, тексты для диктантов, карточки с подсказками и антисуржик, правила украинского языка и небольшие статьи с пояснениями. Украинскому языку в игровой форме учит герой курсов Лепетун - мультиплицированный розовый язык и его друзья.

Экспресс-уроки украинского с Александром Авраменко известны по меньшей мере всем, кто недавно проходил ВНО. Филолог имеет свою передачу на телеканале "1 + 1", где кратко объясняет распространенные ошибки в украинском языке. С его платформ можно узнать, как правильно говорить: "на протязі" или "протягом", "адреса" или "адрес", "заступник" или "замісник", в чем разница между "маляром" і "муляром", как, в конце концов, по-украински сказать "пододеяльник", и многие другие интересности.

За полгода Минкульт планирует запустить государственную бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.

В Мариуполе открыли бесплатные курсы украинского языка. Все жители Донбасса смогут их посещать. Курсы начали работу с 30 ноября 2019 года. Посетители смогут больше узнать о правилах и грамматике украинского языка и о культуре Украины. Занятия проходят каждую субботу в бизнес-центре "Дома" на ул. Митрополита, 4, каб. 304.