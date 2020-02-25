Где бесплатно помогают учить украинский язык

 
Ексклюзивы
1/5
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Просмотров: 252
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
Просмотров: 2043
Гривна может обвалиться через полгода
Гривна может обвалиться через полгода
Просмотров: 1377
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Просмотров: 387
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 972
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1503
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4455
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1935
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1980
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5094
Фото
Все фото
10
20
6
5
9
Поліття и перепросини - слова, которые помогут усовершенствовать украинский язык
Поліття и перепросини - слова, которые помогут усовершенствовать украинский язык
Калабаня и пасок: создали подборку слов, которые украшают язык
Калабаня и пасок: создали подборку слов, которые украшают язык
Как правильно выражать благодарность на украинском языке
Как правильно выражать благодарность на украинском языке
Микита получил письмо, а Ганна одержала победу - показали типичные разговорные ошибки
Микита получил письмо, а Ганна одержала победу - показали типичные разговорные ошибки
Родители возмутились из-за ошибок в детских книгах
Родители возмутились из-за ошибок в детских книгах
Видео
Все видео
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
Смородина или поричка - как правильно на украинском языке
Смородина или поричка - как правильно на украинском языке
Правильно говорить "пирхота" - языковед
Правильно говорить "пирхота" - языковед
Школьники создают ролики для борьбы с суржиком
Школьники создают ролики для борьбы с суржиком
Отобрали слова, которые украинцам нужно избавиться
Отобрали слова, которые украинцам нужно избавиться
Интервью
1/5
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Просмотров: 252
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1872
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1980
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1161
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1134
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
25 февраля 2020
Просмотров: 0
Заслужила
– Як же це так – переписати хату на чужу людину? – обурювалася сусідка тітка Катерина, коли Уляна Олександрівна, яка жила за ...
вторник, 25 февраля 2020 15:46

Где бесплатно помогают учить украинский язык

  Комментировать
Где бесплатно помогают учить украинский язык
Герой курсов "Мова — ДНК нації" Лепетун объясняет элементарные правила. Фото: 24tv.ua

Рассказали о бесплатных курсах, имеющих целью улучшить знание украинского языка и помочь украинцам в общении. Их можно найти в Киеве и пройти онлайн.

"Бесплатные курсы украинского языка" находятся в Киеве и доступны в сети. Они пока не имеют аналогов и являются первыми подобными в Украине. Проект полностью волонтерский и стартовал в 2013-м под лозунгом "Научи друзей разговаривать на украинском". Набор в группы до 20 человек проводят каждую осень. Обучение длится 5-6 месяцев раз в неделю по 2 часа. Преподаватели используют игровые и интерактивные формы, проводят все виды учебных работ: аудирование, чтение, письмо и тренируют речь, которую студенты совершенствуют, говоря на украинском языке на разные темы. Помогают в развитии проекта известные историки, музыканты и писатели, с которыми можно пообщаться лично, передает "Наш Киев".

После успешного завершения можно получить сертификат ОО "Український світ". Курсы ориентированы прежде всего на русскоязычных людей, живущих в украиноязычной среде и стремящихся усовершенствовать украинский. Преподаватели курсов подстраивают программу, учитывая этот фактор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все о ВНО-2020

Существует и множество бесплатных онлайн-платформ. Изучать украинский можно прямо из интернет-браузера или загрузив специальное приложение на свой смартфон. Удобство состоит в том, что не нужно ехать в центры, проводя там по меньшей мере 2 часа. Можно самостоятельно выбирать темп и методы обучения, возвращаться к забытому материалу. Просматривать видеолекции и закреплять новые навыки. Но минусом является то, что в онлайн-обучении отсутствует разговорная практика, что не улучшит разговорных навыков.

Наиболее мощными онлайн-курсами являются:

"Лайфхаки по украинскому языку", созданный студиями EdEra и Освиторией. Курс имеет целью помочь овладеть базовыми знаниями по украинскому языку и подготовиться абитуриентам к ВНО. Содержит видео, практические занятия, рабочие листы и даже онлайн-конспект. Длится пять недель, каждое занятие - 4 часа. Всего в курсе 16 видеолекций, которые проводит кандидат филологических наук и учитель украинского языка и литературы Игорь Хворостяный.

Образовательный проект "Мова - ДНК нации". На сайте есть упражнения, тексты для диктантов, карточки с подсказками и антисуржик, правила украинского языка и небольшие статьи с пояснениями. Украинскому языку в игровой форме учит герой курсов Лепетун - мультиплицированный розовый язык и его друзья.

Экспресс-уроки украинского с Александром Авраменко известны по меньшей мере всем, кто недавно проходил ВНО. Филолог имеет свою передачу на телеканале "1 + 1", где кратко объясняет распространенные ошибки в украинском языке. С его платформ можно узнать, как правильно говорить: "на протязі" или "протягом", "адреса" или "адрес", "заступник" или "замісник", в чем разница между "маляром" і "муляром", как, в конце концов, по-украински сказать "пододеяльник", и многие другие интересности.

За полгода Минкульт планирует запустить государственную бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.

В Мариуполе открыли бесплатные курсы украинского языка. Все жители Донбасса смогут их посещать. Курсы начали работу с 30 ноября 2019 года. Посетители смогут больше узнать о правилах и грамматике украинского языка и о культуре Украины. Занятия проходят каждую субботу в бизнес-центре "Дома" на ул. Митрополита, 4, каб. 304.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где бесплатно помогают учить украинский язык». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Ярослава Дашкевича называли историком мировой славы

"Страсти Христовы" собрали $622 млн

"Поражаются, что я не ем великороссов, поляков и других" - 10 цитат Леси Украинки

Новорожденная стала самой младшей участницей ДТП

У самого тяжелого яйца была двойная скорлупа

В России приняли решение по украинским землям

Из могилы первопечатника украли надгробок

Появились новые 200 грн: как выглядит банкнота

Как появился логотип Renault

Самое читаемое
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 36056
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 28198
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ Просмотров: 18828
Какие знаки зодиака не умеют любить
Какие знаки зодиака не умеют любить Просмотров: 18576
Пенсии вырастут: насколько поднимут выплаты
Пенсии вырастут: насколько поднимут выплаты 1 Просмотров: 16182
Чистота мовлення
Поліття и перепросини - слова, которые помогут усовершенствовать украинский язык
Поліття и перепросини - слова, которые помогут усовершенствовать украинский язык
10
 Просмотров: 8659
Как избавится от слов-паразитов
Как избавится от слов-паразитов Просмотров: 414
Присідайте і присутні - какие языковые ошибки распространены на телевидении
Присідайте і присутні - какие языковые ошибки распространены на телевидении Просмотров: 1260
Украинский - это круто: подобрали 100 самых удивительных слов
Украинский - это круто: подобрали 100 самых удивительных слов Просмотров: 2952
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
 Просмотров: 1305
Больше всего комментируют
22
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
16
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
5
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
3
Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
Голосов: 173
Голосование Кто сейчас - лучший боксёр мира независимо от весовой категории?
  • 1) Сауль Альварес
  • 2) Василий Ломаченко
  • 3) Теренс Кроуфорд
  • 4) Александр Усик
  • 5) Наоя Иноуе
  • 6) Тайсон Фьюри
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua