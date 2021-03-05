Есть ли разница между "стосунками" и "відносинами"

Филолог Юлия Мороз объяснила, как правильно употреблять слова, называющие различные виды отношений. Фото: pexels.com

Филолог Юлия Мороз объяснила, как правильно употреблять слова "відносини", "взаємини", "стосунки", "зносини".

"Відносини" - применим к людям, обществу, коллективу", - написала она в Facebook.

Слово "відносини" также принимают со словами аграрные, стоимостные, вассальные, производственные, хозяйственные, общественные, дипломатические, договорные, экономические, эстетические, земельные, кредитные, имущественные, матриархальные, межгосударственные, международные, межнациональные, нравственные, патриархальные, политические, правовые, промышленные, рыночные, родственные, семейные, общественные, общественно-производственные, общественно-экономические, товарные, товарно-денежные, торговые.

Слово "зносини" употребляют редко. Его используют отношений между странами. Языковеды советуют все равно использовать слово "відносини".

"Словари объясняют это слово как взаимоотношения, общение и (разговорное) связь между людьми на расстоянии с помощью определенных средств", - указала филолог.

"Взаєминами" называют контакты и связи между людьми. Это слово употребляют только во множественном числе. Его используют в выражениях "особисті взаємини", "родинні взаємини", "взаємини між чоловіком і жінкою", "взаємини між дітьми", "добросусідські взаємини".

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"Стосунки" - это личные связи между людьми.

"Реже это слово используют для обозначения связей между абстрактными понятиями, между государствами, между различными организациями: міждержавні стосунки, позастатутні стосунки в армії, стосунки з дружиною, стосунки з людьми, стосунки сина з батьком, з'ясування стосунків", - пояснила Мороз.

Собрали высказывания, которые в украинском языке часто употребляют с ошибками. Их можно заменять правильными и изысканными. Примеры опубликовали на сайте skarbnuchka-10.jimdofree.com.