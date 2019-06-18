Дети быстро учатся - филолог о переходе на новое правописание

Во время работы над правописанием, языковеды учитывали вопросы истории языка, диалекты и современные тенденции Фото: facebook.com/alina.akulenko

На изучение правил новой редакции правописания украинского языка дадут несколько лет. Освоение нововведений не будет вызывать проблем. Филологиня Алина Акуленко рассказала Gazeta.ua об изменениях, которые принесет новое правописание.

"Процесс перехода будет постепенный. Изменения коснутся в первую очередь педагогов, студентов, учеников, издателей. Некоторые пытаются пожалеть школьников. Ситуация драматизируется, потому что дети легко учатся. Для тех, кто сдает ВНО, есть переходный переиод - будет время доучить и переучить. Язык очень гибкий. Если мы им пользуемся, переход будет безболезненным", - говорит она.

Во время работы над правописанием, языковеды учитывали вопросы истории языка, диалекты и современные тенденции.

"Пытались сбалансированно сочетать их. Чтобы в правописании оказалось именно то количество языковых норм, которые будут понятны, приемлемы, целесообразны в использовании подавляющеме большинству людей. Неправильно будет вносить в нормы то устаревшее, узкоспециализированное, диалектно ограниченное. Всех удовлетворить нельзя. Есть критики, что это правописание называют регрессивным, другие - прогрессивным", - обращает внимание Алина Акуленко.

Комиссия по правописанию балансировала, чтобы выдержать золотую середину различных толкований. Из таких попыток появилась языковая вариантность, что присутствует в новой редакции правописания. Этого нет в предыдущих версиях.

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"Повседневное использование продемонстрирует живучесть той или иной языковой нормы, что в результате останется в правописании", - добавляет филолог.

3 июня Министерство образования и науки обнародовало окончательный текст новой редакции украинского правописания. Его разместили на официальном сайте ведомства и портале Национальной академии наук. "С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - сообщается на сайте министерства.