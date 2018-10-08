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понедельник, 08 октября 2018 17:51

День рождения - было или был? Как избежать ошибок

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День рождения - было или был? Как избежать ошибок

В сети опубликовали советы, как правильно приветствовать именинников с праздником.

Часто можно услышать фразу: "У меня было день рождения". Что с ней не так? В таких словосочетаниях, как день рождения, день знаний, день матери, день благодарности и т.п., главным выступает слово день. Второе слово от него зависящее. Оно объясняет его, пишет блогер Анатолий Жилавый.

Слово день мужского рода, то есть он, а не оно. Поэтому день рождения был, а не было.

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Правильно по-украински: У мене був день народження.

- мій день народження, а не моє день народження;

- ми були на дні народження, а не на день народженні;

- святкування днів народження, а не днів народжень ;

- вітаю з днем народження, а не з днем народженням.

Язык должен стать основой для карьерного роста, считает харьковчанин 44-летний Юрий Георгиевский.

Он возглавляет координационный совет общественной организации "Экспертиза реформ", являющейся разработчиком настольной игры "Важниця". Она мотивирует к переходу на украинский язык в повседневной жизни

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