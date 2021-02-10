Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет разобраться с местными диалектами

Фото: facebook.com/chernihivtravel

В Информационно-туристическом центре Чернигова представили настольную игру-домино "Чернігівські говірки". Позволяет проверить знания слов из местных диалектов. Об идее создания игры корреспонденту Gazeta.ua рассказала начальница отдела туризма и продвижения Чернигова Екатерина Литвин.

"Люди отходят от карантина и их нужно чем-то занять. Напомнить, что жизнь прекрасна и наполнена всевозможных изюминок. Имеем школу амбасадоров и в этом году тематика охватывала изучение истории микрорайонов нашего города. От наших таксистов-амбасадоров приходилось слышать, что каждый микрорайон имеет свои особенности и люди говорят совершенно по-разному. Большинство обращает внимание на слово "балшанка" - пластиковая бутылка. Начали искать подобные. Оказалось, в Чернигове действительно очень много не литературных слов, которые мы употребляем, но не придаем им значения", - рассказывает Екатерина Литвин.

Тогда запустили челлендж для горожан. Писали слово, а люди называли его значение. Добавляли свои примеры. Так собрали наиболее часто встречающиеся слова черниговского говора.

"За неделю имели 68 слов с пояснениями. Просто опубликовать их было неинтересно. Решили создать игру по принципу домино. Создали карточки, разделенные на 2 половины. На одной написано слово, а на второй рисунок, который с ним не связан. Вот к слову нужно подобрать карточку с нужным рисунком и наоборот. Сделали PDF вариант, который можно скачать бесплатно. Через сутки было 70 загрузок. Это пример, как минимальное вложение денег способствует максимальной задействованности людей", - объясняет женщина.

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Получали положительные отзывы с Менского и Нежинского районов. Говорят интересно играть и сохранятся слова для потомков.

"Игру загружали частные школы и присылали фотографии, как они вырезают карточки и играют. Им понравилось. Возможно с ослаблением карантина будем устраивать небольшие соревнования. Ранее уже проводили лото "Чернигов - город легенд". Ответив на вопрос нужно было закрывать соответствующую картинку нашим символом - клубком", - отмечает Екатерина Литвин.

К игре додбавили правильное толкование слов:

Ануча - тряпка

Арелі - гойдалка

Башлик - капюшон

Бляха - деко

Бовдур - дымоход

Бубка - семена

Буряти - ламать

Бусел, гайстер - аист

Верейка або кошуля - корзина с двумя ручками

Ворина - палка

Гичка - листья свеклы

Гладишка - глиняный кувшин

Глижка - кусок земли

Головешка - куски угля

Голомозий - без шапки

Гомоніти - говорить

Гоцка - картошка, пюре

Деркач - веник из лозы

"Е" - "да" у відповідь. Сокращенно от "еге"

Жамки - пироги

Захолод - холодец

Каламарець - маленькая бутылка

Кобеняк - капюшон

Корець - чашка

Кузік - пуговица

Лайба - велосипед

Мандрик - сырная запеканка

Мантульник - любящий сладкое

Маскалі - матюки

Ночви - корыто

"Оньдячки" - "он там"

Палайка - огонь

Попінка - большое покрывало

Растаньки - перекресток

Рульник - детский горшок

Сажалка - ставок

Уворвати - ударить

Утираник - рушник

Шанька - торба

Свои силы в игре могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины. К ней добавили словарик-подсказку. Скачать игру можно по ссылке.

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