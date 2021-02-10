Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет разобраться с местными диалектами

В Информационно-туристическом центре Чернигова представили настольную игру-домино "Чернігівські говірки". Позволяет проверить знания слов из местных диалектов. Об идее создания игры корреспонденту Gazeta.ua рассказала начальница отдела туризма и продвижения Чернигова Екатерина Литвин.
"Люди отходят от карантина и их нужно чем-то занять. Напомнить, что жизнь прекрасна и наполнена всевозможных изюминок. Имеем школу амбасадоров и в этом году тематика охватывала изучение истории микрорайонов нашего города. От наших таксистов-амбасадоров приходилось слышать, что каждый микрорайон имеет свои особенности и люди говорят совершенно по-разному. Большинство обращает внимание на слово "балшанка" - пластиковая бутылка. Начали искать подобные. Оказалось, в Чернигове действительно очень много не литературных слов, которые мы употребляем, но не придаем им значения", - рассказывает Екатерина Литвин.
Тогда запустили челлендж для горожан. Писали слово, а люди называли его значение. Добавляли свои примеры. Так собрали наиболее часто встречающиеся слова черниговского говора.
"За неделю имели 68 слов с пояснениями. Просто опубликовать их было неинтересно. Решили создать игру по принципу домино. Создали карточки, разделенные на 2 половины. На одной написано слово, а на второй рисунок, который с ним не связан. Вот к слову нужно подобрать карточку с нужным рисунком и наоборот. Сделали PDF вариант, который можно скачать бесплатно. Через сутки было 70 загрузок. Это пример, как минимальное вложение денег способствует максимальной задействованности людей", - объясняет женщина.
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Получали положительные отзывы с Менского и Нежинского районов. Говорят интересно играть и сохранятся слова для потомков.
"Игру загружали частные школы и присылали фотографии, как они вырезают карточки и играют. Им понравилось. Возможно с ослаблением карантина будем устраивать небольшие соревнования. Ранее уже проводили лото "Чернигов - город легенд". Ответив на вопрос нужно было закрывать соответствующую картинку нашим символом - клубком", - отмечает Екатерина Литвин.
К игре додбавили правильное толкование слов:
Ануча - тряпка
Арелі - гойдалка
Башлик - капюшон
Бляха - деко
Бовдур - дымоход
Бубка - семена
Буряти - ламать
Бусел, гайстер - аист
Верейка або кошуля - корзина с двумя ручками
Ворина - палка
Гичка - листья свеклы
Гладишка - глиняный кувшин
Глижка - кусок земли
Головешка - куски угля
Голомозий - без шапки
Гомоніти - говорить
Гоцка - картошка, пюре
Деркач - веник из лозы
"Е" - "да" у відповідь. Сокращенно от "еге"
Жамки - пироги
Захолод - холодец
Каламарець - маленькая бутылка
Кобеняк - капюшон
Корець - чашка
Кузік - пуговица
Лайба - велосипед
Мандрик - сырная запеканка
Мантульник - любящий сладкое
Маскалі - матюки
Ночви - корыто
"Оньдячки" - "он там"
Палайка - огонь
Попінка - большое покрывало
Растаньки - перекресток
Рульник - детский горшок
Сажалка - ставок
Уворвати - ударить
Утираник - рушник
Шанька - торба
Свои силы в игре могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины. К ней добавили словарик-подсказку. Скачать игру можно по ссылке.
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