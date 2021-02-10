 
Ексклюзивы
1/5
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет разобраться с местными диалектами
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет разобраться с местными диалектами
Просмотров: 198
Чем вредны черные археологи
Чем вредны черные археологи
Просмотров: 171
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1044
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 945
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1089
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 270
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 864
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 621
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2547
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10287
Фото
Все фото
12
10
3
10
20
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет разобраться с местными диалектами
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет разобраться с местными диалектами
Зумкотіти и ніколитися - создали подборку слов, которые делают язык изысканнее
Зумкотіти и ніколитися - создали подборку слов, которые делают язык изысканнее
Учительница создала игральные карты, которые помогают учить язык
Учительница создала игральные карты, которые помогают учить язык
Поліття и перепросини - слова, которые помогут усовершенствовать украинский язык
Поліття и перепросини - слова, которые помогут усовершенствовать украинский язык
Калабаня и пасок: создали подборку слов, которые украшают язык
Калабаня и пасок: создали подборку слов, которые украшают язык
Видео
Все видео
Как правильно говорить "усмішка" или "посмішка"
Как правильно говорить "усмішка" или "посмішка"
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
Смородина или поричка - как правильно на украинском языке
Смородина или поричка - как правильно на украинском языке
Правильно говорить "пирхота" - языковед
Правильно говорить "пирхота" - языковед
Школьники создают ролики для борьбы с суржиком
Школьники создают ролики для борьбы с суржиком
Интервью
1/5
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 9
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 945
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 603
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 414
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 882
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 17:33

Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет разобраться с местными диалектами
12

  Комментировать

Поиграть в "Чернігівські говірки" могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины
Фото: facebook.com/chernihivtravel
Поиграть в "Чернігівські говірки" могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины
Поиграть в "Чернігівські говірки" могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины
Поиграть в "Чернігівські говірки" могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины
Поиграть в "Чернігівські говірки" могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины

В Информационно-туристическом центре Чернигова представили настольную игру-домино "Чернігівські говірки". Позволяет проверить знания слов из местных диалектов. Об идее создания игры корреспонденту Gazeta.ua рассказала начальница отдела туризма и продвижения Чернигова Екатерина Литвин.

"Люди отходят от карантина и их нужно чем-то занять. Напомнить, что жизнь прекрасна и наполнена всевозможных изюминок. Имеем школу амбасадоров и в этом году тематика охватывала изучение истории микрорайонов нашего города. От наших таксистов-амбасадоров приходилось слышать, что каждый микрорайон имеет свои особенности и люди говорят совершенно по-разному. Большинство обращает внимание на слово "балшанка" - пластиковая бутылка. Начали искать подобные. Оказалось, в Чернигове действительно очень много не литературных слов, которые мы употребляем, но не придаем им значения", - рассказывает Екатерина Литвин.

Тогда запустили челлендж для горожан. Писали слово, а люди называли его значение. Добавляли свои примеры. Так собрали наиболее часто встречающиеся слова черниговского говора.

"За неделю имели 68 слов с пояснениями. Просто опубликовать их было неинтересно. Решили создать игру по принципу домино. Создали карточки, разделенные на 2 половины. На одной написано слово, а на второй рисунок, который с ним не связан. Вот к слову нужно подобрать карточку с нужным рисунком и наоборот. Сделали PDF вариант, который можно скачать бесплатно. Через сутки было 70 загрузок. Это пример, как минимальное вложение денег способствует максимальной задействованности людей", - объясняет женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду

Получали положительные отзывы с Менского и Нежинского районов. Говорят интересно играть и сохранятся слова для потомков.

"Игру загружали частные школы и присылали фотографии, как они вырезают карточки и играют. Им понравилось. Возможно с ослаблением карантина будем устраивать небольшие соревнования. Ранее уже проводили лото "Чернигов - город легенд". Ответив на вопрос нужно было закрывать соответствующую картинку нашим символом - клубком", - отмечает Екатерина Литвин.

К игре додбавили правильное толкование слов:

Ануча - тряпка
Арелі - гойдалка
Башлик - капюшон
Бляха - деко
Бовдур - дымоход
Бубка - семена
Буряти - ламать
Бусел, гайстер - аист
Верейка або кошуля - корзина с двумя ручками
Ворина - палка
Гичка - листья свеклы
Гладишка - глиняный кувшин
Глижка - кусок земли
Головешка - куски угля
Голомозий - без шапки
Гомоніти - говорить
Гоцка - картошка, пюре
Деркач - веник из лозы
"Е" - "да" у відповідь. Сокращенно от "еге"
Жамки - пироги
Захолод - холодец
Каламарець - маленькая бутылка
Кобеняк - капюшон
Корець - чашка
Кузік - пуговица
Лайба - велосипед
Мандрик - сырная запеканка
Мантульник - любящий сладкое
Маскалі - матюки
Ночви - корыто
"Оньдячки" - "он там"
Палайка - огонь
Попінка - большое покрывало
Растаньки - перекресток
Рульник - детский горшок
Сажалка - ставок
Уворвати - ударить
Утираник - рушник
Шанька - торба

Свои силы в игре могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины. К ней добавили словарик-подсказку. Скачать игру можно по ссылке.

В украинском языке сохранилось много слов, значение которых в наше время не всем известно. Недавно собрали 10 слов, которые могут удивить современного украинца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет разобраться с местными диалектами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Погибшие дети, раненые люди и разбитые дома - русские обстреляли Краматорск

Дали год пожить по-человечески

Изобретатель кубика Рубика составлял его больше месяца

Сгорел самый старый театр

Майка Тайсона посадили за изнасилование

Каспаров победил компьютер в шахматы

Лавина похоронила десятки людей на горнолыжном курорте

Под Киевом разбился самолет. Никто не выжил

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 56397
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 43813
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 29503
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 26199
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
9
 Просмотров: 15849
Чистота мовлення
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
 Просмотров: 270
"Одягати шапку" и "ставити мету" - что не так с выражениями, которые употребляют украинцы
"Одягати шапку" и "ставити мету" - что не так с выражениями, которые употребляют украинцы Просмотров: 360
Как правильнее говорить "велике спасибі" или "велике дякую"
Как правильнее говорить "велике спасибі" или "велике дякую" Просмотров: 3681
Зумкотіти и ніколитися - создали подборку слов, которые делают язык изысканнее
Зумкотіти и ніколитися - создали подборку слов, которые делают язык изысканнее
10
 Просмотров: 4473
Как говорить правильно по-украински, начали учить в TikTok
Как говорить правильно по-украински, начали учить в TikTok Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
Против Порошенко закрыли уголовное дело
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Депутат отказался говорить на украинском на заседании
1
Поставщики изменили январские цены на газ: перечень обновленных тарифов
Голосов: 14
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть