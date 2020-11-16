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понедельник, 16 ноября 2020 16:27

Языковед ответила на критику радиодиктанта

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Языковед ответила на критику радиодиктанта
Лариса Масенко объяснила моменты, к которым были вопросы. Фото: vseosvita.ua

Научная консультантка нынешнего Радиодиктант национального единства Лариса Масенко разобрала дискуссионные вопросы текста.

Она отвергла обвинения в том, что текст "недостаточной украинский". Считает, что упоминания о британской писательнице Джоан Роулинг и американском инженере Илоне Маске показывают, что Украина не отстает от мирового прогресса, передает "Пряма мова".

"Дело в том, что весь советский период был направлен на то, чтобы вытолкнуть украинский язык и культуру и сделать его сельским, не допустить в города. И города активно русифицировались, а украинская культура специально сводилась к сельской. И, к сожалению, этот стереотип временами до сих пор влиятелен.

Почему такие тексты, как этот, важны? Они показывают, что украинская культура современная, украинский язык может выразить все самые современные и проблемы, и инновации. Я считаю, что это гораздо лучше, чем просто патетика о "родной матинке Украине", - сказала она.

Проблемы возникли со словом "енелятко". Автор диктанта Иван Малкович придумал его для своей "Азбуки". Это слово может быть в тексте и в кавычках, и без кавычек.

Масенко объяснила роль тире в предложении: "Це він підсунув нам гаджети, щоб ми змогли колись забрати з собою на інші планети свої улюблені книжки, музику, фотографії, картини, – бо як інакше вдалося б це зробити?" Это тире является интонационным. Оно подчеркивает противопоставление вопросительной части предложения. Его отсутствие тоже не будут считать ошибкой.

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Слово "ґаджет" по новому правописанию нужно писать и произносить с "г". Лариса Масенко советует направить вопрос к языковедам, занимающимся языковой нормой и причастнм к уложению нового правописания. Лингвистка считает это недоработкой. В речи такие слова укоренились с "ґ".

"Получается, что употребление слова расходится с действующим правописанием. Может этот диктант заставит языковедов нормировать это", - считает Масенко.

Языковед Александр Авраменко считает, что в предложении "І ось, напевно, вже аж тоді й запанує ера електронної книжки" следовало бы написать "уже". Лариса Масенко называет это чрезмерным нормализаторством.

Украинская радио опубликовало текст XX Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Он называется "Вызовы книжной эры", создал писатель и издатель Иван Малкович.

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Дата
16
ноября

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