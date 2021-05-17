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понедельник, 17 мая 2021 13:24

Запрещенные фразы, которые нельзя говорить ребенку, когда он плачет

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Запрещенные фразы, которые нельзя говорить ребенку, когда он плачет
Родители должни держать себя в руках, когда плачет ребенок и не наговорить ему лишнего. Фото: pixabay

Плач ребенка - это хорошо, потому что такой способ пережить и избавиться от негативных эмоций является самым безопасным.

Но возникает другая проблема: иногда родители из-за детских слез нервничают, пишет 4mamas.

В таком случае надо взять себя в руки и не говорить ребенку некоторые популярные фразы, чтобы не навредить его психике.

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"Прекрати, иначе ..." - одно из табуированных выражений. Если говорить, что ребенок не получит конфету, например, потому что плачет, то это будет манипулированием детскими эмоциями. Это может заглушить чувства ребенка, потому что он будет бояться что-то потерять.

Еще одна фраза, которую говорить не стоит: "Ты ведешь себя, как маленький". Ведь ребенок пока действительно не является взрослым и его не надо за это упрекать.

"Ты плачешь из-за ерунды", - это то, что говорить малышу не стоит. Это означает обесценивание детских волнений. Если для родителей определенная ситуация - это ерунда, то для ребенка может быть важной.

Еще одно высказывание: "Прекрати немедленно! Ты меня позоришь". У ребенка автоматически формируется соотношение "слезы - стыд". Могут возникнуть проблемы с выражением и проживанием негативных чувств. Ему будет неловко показывать свою слабость и просить о помощи.

"Если ты не прекратишь, я оставлю тебя здесь", - фраза, которую говорить не надо. Это худший вариант, ведь к сильным чувствам ребенка добавляется еще и страх остаться без близкого человека, без поддержки, без защиты. Малыш чувствует, что его эмоции не принимают, поэтому, чтобы тебя не оставили, нельзя переживать негативных чувств.

Детское поведение меняется постоянно - от спокойного до слишком активного. Родителей это провоцирует становиться строже к ним. Строгость нужна, потому что так ребенок чувствует безопасность. Если он видит, что взрослый рядом с ним уверен и убежден в себе, то он воспринимает его как опору.

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