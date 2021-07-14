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четверг, 15 июля 2021 15:33

В украинской школе воспитывают будущих бизнесменов

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В украинской школе воспитывают будущих бизнесменов
Astor School - это невероятный шанс обеспечить вашим детям интересное и результативное обучение

Школьные годы - это важный период в жизни каждого. Согласно все родители хотят, чтобы ребенок с радостью рассказывал о проведенном дне в школе, об увлекательных уроках, интересной внеклассной жизни, душистых вкусностях из столовой и веселых перерывах с друзьями.

Именно с такими эмоциями возвращаются домой ученики современной украинской школы Astor School. Это не просто образовательное учреждение - это место, куда дети спешат с радостью и интересом.

Astor School воспитывает успешных людей

Главной целью школы является разностороннее развитие учащихся. Дипломированные преподаватели ищут индивидуальный подход к каждому отдельно, чтобы раскрыть способности и творческий потенциал детей.

В Astor School учат по государственной образовательной программе, но наибольшее внимание уделяют выбранным предметам, к которым ребенок имеет талант. Такая система помогает воспитать будущих лидеров, уверенных, успешных в своем деле.

Уже с первого класса, дети познают основы бизнес грамотности, что способствует успешному вступлению на факультеты менеджмента и бизнеса самых престижных университетов Украины и мира.

Ученики в Astor School находятся весь день, до 19:00, что значительно облегчает жизнь родителей. Им не стоит думать с кем оставить ребенка, когда выполнять домашнее задание и как успеть на все кружки. Специалисты школы все предусмотрели. После уроков ученики участвуют в дискуссиях, мастер-классах, лидерских и научных клубах, занимаются различными видами спорта, музыкой, творчеством.

Изучение языков

Особое внимание в Astor School уделяют изучению языков. К выбору учеников предлагают углубленное изучение английского языка, а также уроки французского, немецкого и испанского. Изучение всех языков сопровождается занятиями с носителями, что позволяет удачно сочетать письменную и разговорную части.

Еще больше удобных локаций!

Astor School имеет успешные школы в Белогородке и Ирпене, где вместе учатся более 650 учеников. В этом году семья Astor пополняется рядом новых школ! На 1 сентября этого года запланировано открытие школы в Киеве ЖК "Славутич" и "Welcome Home на Стеценко", Крюковщине, Гатном и живописном парке Межигорье.

Ученики Astor School учатся в современных помещениях

Здания имеют просторные классы, большие спортзалы, оборудованные медицинские пункты, охрану, столовые. Кроме того, в школах есть свои кухни с современным оборудованием, что гарантирует только свежие блюда и возможность разработать индивидуальное меню. В общем дети имеют 5-разовое сбалансированное и полезное питание. Бренд-шеф предлагает к выбору учащихся и родителей сбалансированное меню, которое с помощью уникальной системы обработки паром сохраняет все полезные свойства и имеет невероятный вкус и аромат! Также здесь предлагают специальное безлактозной, безглютеновой и вегетарианское меню.

Удобно и то, что учеников подвозят к школам на комфортных микроавтобусах.

Astor School - это невероятный шанс обеспечить вашим детям интересное и главное результативно обучение, возможность воспитать в них настоящих лидеров, которые будут радовать успехами в различных областях. Поэтому поспешите, чтобы успеть попасть в самую современную школу Украина.

Более подробную информацию о школе можно узнать на сайте https://astor.school/ или по телефонам:

Киев +38 097 120 33 44
Ирпень +38 068 120 33 44
Белогородка +38 044 504 21 26
Гатное +38 096 490 55 53
Крюковщина +38 098 435 44 55
Стеценко +38 098 782 25 66

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