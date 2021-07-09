В Киеве откроют новое образовательное пространство "Международная космическая школа им. С. Королева ISPACE.SCHOOL"

Школа - это друзья-одноклассники, "звонок для учителя", душистая булка с чаем, интересные уроки и веселые перерыва. А еще это совершенно беззаботное время детства. В школе мы проживаем значительную часть своей жизни, познаем себя, мир, науку, дружим, развиваем свои способности. Согласно атмосфера в школе должна быть легкой, комфортной, дружественной. Именно такой есть новая современная "Международная космическая школа им. С. Королева ISPACE.SCHOOL".

ISPACE.SCHOOL - это новое современная 3-этажное здание. В учебном заведении будут учиться 500 учеников. В школе светлые и просторные учебные классы, кабинеты для индивидуальных занятий с новейшим оборудованием, просторный спортивный зал, компьютерный класс и кабинеты для практических занятий.

В школе также заботятся о здоровье и общем состоянии детей - медпункт работает с 8 до 19, а также здесь ученикам предлагают восстановить силы в соляной комнате! Нет-нет, Вам не послышалось! Именно соляная комната просто в школе! Времяпрепровождения в приятной обстановке способствует улучшению самочувствия и настроения.

Позаботились в школе и о питании. Бренд-шеф предлагает к выбору учащихся и родителей сбалансированное меню, с помощью уникальной системы обработки паром еда сохраняет все полезные свойства и имеет невероятный вкус и аромат! Также здесь предлагают специальное безлактозное, безглютеновое и вегетарианское меню.

Спортивный зал

О системе образования

В новой школе дети будут учиться по государственной программе МОН Украины, с углубленным изучением:

• STEM (наука, технологии, инженерия, математика)

• Астрономии;

• аэрокосмической отрасли;

• IT.

Задача Международной космической школы ISPACE.SCHOOL: предоставление ученикам теоретические и практические знания, необходимых для продолжения обучения на технических факультетах лучших вузов и дальнейшей работы в ведущих компаниях космической отрасли.

Поддерживает упорных и талантливых

В Международной космической школе ISPACE.SCHOOL предоставляются стипендии на бесплатное обучение в школе для талантливых учащихся с возможностью получения стипендии на оплату обучения на технических факультетах лучших вузов Украины и мира.

"Есть уже подписаны договоры с ведущими украинскими вузами. Они ждут выпускников нашей школы. Кроме того, налаживаем связи с университетами за рубежом. Есть система грандов. Талантливые ученики могут учиться в 11 классе бесплатно. Также гарантируем поддержку выпускников, которые не смогли поступить в вуз на гособеспечение. Мы оплатим первый курс обучения, чтобы улучшить показатели и перевестись на бюджет", - говорят в администрации школы.

Мечтаешь о космосе и хочешь собственными глазами увидеть, есть ли жизнь на Марсе? Тогда присоединяйся к семье ISPACE SCHOOL!

Профессионалы с такими навыками имеют возможность получить работу в ведущих компаниях космической отрасли. Вспомните ленты новостей, которые ежедневно пестрят невероятными достижениями в исследовании космоса, снимками далеких планет, созвездий, крутыми изобретениями. Мы семимильными шагами идем вперед, открывая для себя загадки Вселенной. Поэтому должны уже сейчас дать возможность нашим детям быть впереди.

Спортивная площадка

Не надо больше ломать голову в поисках кружков и терять время в пробках!

ISPACE.SCHOOL школа полного дня, здесь после уроков есть время на прогулку и выполнения домашнего задания, и уже после этого - 18 вариантов кружковых секций! Здесь ищут индивидуальный подход к каждому ученику, что поможет развить его способности и получать удовольствие от обучения. Есть кружки и творческие, и спортивные, и с аэрокосмическим направлением, и конечно иностранные языки предложены к изучению. Кстати, все необходимое для обучения, ученикам предоставляет школа, более того, домашнее задание учащиеся выполняют под контролем учителей.

Набор в ISPACE.SCHOOL продолжается!

Количество мест ограничено. Успейте забронировать место по акционной цене!

Приглашаем на экскурсии по предварительной записи

Адрес: ул. Набережно -Рибальська 3, ЖК Rybalsky.

Детали на сайте http://www.ispace.school

или по телефонам: (096) 177 2898; (044) 232 41 30.