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вторник, 06 июля 2021 18:00

В каких случаях ребенка можно сравнивать с другими, а когда нет

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В каких случаях ребенка можно сравнивать с другими, а когда нет
Задача родителей - научиться вовремя замечать проблемы и признавать их, а не обвинять ребенка. Фото: pixabay

В воспитании ребенка для родителей является популярным сравнивать его с другими детьми.

Существуют ситуации, когда это приемлемо, а бывает и такое, что ребенка сравнивать с кем-то не стоит, рассказали нейропсихологи Анна Полищук и Светлана Филатова.

Если сравнивать, например, развитие ребенка с его сверстниками, то можно вовремя заметить проблему, если она есть. Родителям следует смотреть на ребенка со стороны, чтобы понимать, хорошо ли развита речь и моторика, соответствует ли поведение тому, что требуют социальные нормы от ребенка этого возраста.

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Но не следует сравнивать детей еще и показательно при других детях, даже если это на пользу. Ставить в пример сестру или брата тоже не следует. Из-за этого может возникнуть ревность, конфликты между детьми, заниженная самооценка. В такого ребенка не будет желания развиваться.

Задача родителей - научиться вовремя замечать проблемы и признавать их, а не обвинять ребенка. Надо поддержать малышей в нужный момент, помочь и способствовать развитию его потенциала. Акцентировать следует на прогрессе по сравнению с собственными результатами ребенка.

Родители должны хвалить ребенка, иначе он будет чувствовать себя неуверенным и вырастет с заниженной самооценкой. В то же время важно знать предел и не перехваливать. Специалисты назвали фразы, которые стоит говорить ребенку, чтобы похвалить.

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