В ІТ-школе для детей учат программировать роботов

Фото: Ирина МАМРЫГА

13 и 14 февраля состоялось открытие школы робототехники и программирования Robocode в райцентре Гайсин Винницкой области. На территории Украины работает более 80 школ.

Студенты изучают несколько языков программирования, создают и защищают собственные проекты, работают с цифровыми и аналоговыми датчиками, разрабатывают игры и программируют роботов. Рассказала для Gazeta.ua менеджеру ІТ-школы Юлия Репик.

"В конце семестра каждый наш студент создаст и запрограммирует устройство с 5-6-мя датчиками. А это тот результат, который может оценить сам ребенок и гордиться своим достижением. Кроме того, ученики имеют мотивацию к изучению точных наук и практические знания в физике, математике и электронике. Терминологию изучают на украинском и английском языках", - рассказала Юлия.

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Обучение проходит в небольших группах по 10 студентов. Возраст учеников от 8 до 16 лет.

"Все занятия проводят двое преподавателей, чтобы уделить внимание каждому ученику. Если ребенок что-то не понял, то может индивидуально позаниматься с преподавателем ", - добавила менеджера.

Пробные уроки в Гайсине посетили более 100 учеников.

"Дома долго сижу за гаджетами. Это не очень нравится моей маме. Но, когда она услышала, что в нашем городе открывают школу по робототехнике, сказала, что мне надо туда идти. Я и сама думаю, что такие занятия пойдут мне на пользу. На пробном уроке я научилась программировать один датчик на специальной машинке. Или, как говорили преподаватели, на роботизированной платформе LEO6. Думаю, дальше будет еще интереснее ", - рассказала 11-летняя Карина, которая учится в 6-м классе лицея № 7.

Четвероклассник Богдан с школы № 6 пришел в робошколу, чтобы развивать уже полученные навыки:

"Люблю рисовать в программе Scratch. Уже даже создал свою первую игру. Сюда пришел, чтобы развивать свои умения. Потому что, когда вырасту, хочу стать графическим дизайнером", - сказал парень.

12-летнюю Марину из лицея № 7 поразил результат ее работы:

"Урок понравился тем, что все четко и подробно рассказали. Каждый ученик смог запрограммировать машину и сразу посмотреть на результат своего труда. Поразило, что всем удалось".

1 февраля 2021 года началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021-го. В этом году регистрация продлится до 5 марта. Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из 5 учебных предметов.