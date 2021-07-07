Советы, чтобы накормить ребенка без конфликтов

Вид блюда также имеет значение, он должен быть привлекательным для ребенка. Фото: pixabay

Накормить ребенка иногда становится настоящим испытанием для родителей и доходит даже до угроз.

Об эффективных но не травмирующих методах накормить малыша пишет 4mamas.

Стоит начать с того, чтобы дети вместе со взрослыми составляли семейное меню и готовили его. Например, лепить вместе вареники - интересно и весело.

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Родителям надо быть изобретательными и не предлагать ребенку одно и то же, а стараться заменять блюда. Когда пища свежая и разнообразная, дети съедают больше.

Вид блюда также имеет значение, он должен быть привлекательным для ребенка. Например, нарезанные фигурными кусочками фрукты или пюре в виде моря с котлетой или корабля.

С ребенком следует научиться договариваться. То есть, согласиться на другую вредную пищу можно только в случае, когда ребенок доест полезную кашу.

Надо всеми путями уговорить ребенка попробовать новую полезную пищу, что ей не слишком нравится.

Конфеты - то, что надо ограничить. Их заменят орехи с медом, фрукты или сухофрукты. Можно прибегать к хитрости и завернуть в яркую бумагу или фантик от конфеты курагу и предложить вместо сладостей.

Родители нередко ограничивают ребенка и устанавливают определенные правила и строгие запреты. Это вредит развитию малыша и не дает познавать мир. Один из запретов - выпускать эмоции. Ребенку наоборот надо позволять петь, смеяться, бегать, прыгать, плакать, обижаться. Благодаря этим проявлениям он учится их контролировать.