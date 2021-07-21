Семья решилась на второго ребенка: как уберечь доверие первого

Некоторые фразы к старшему ребенку в семье надо забыть. Фото: pixabay

Когда в семье рождается второй ребенок, то родители часто могут переводить на старшего много задач, или срываться на него, что приводит к депрессии.

Существуют фразы, которые нельзя говорить детям в таких ситуациях, чтобы не оскорбить чувства, пишет Мой ребенок.

"Не мешай, я занят" - это первое высказывание, о котором надо забыть. Ребенок чувствует, что через младшего брата или сестру, стала бременем в семье. Тогда может начать во всем обвинять себя и не понимать, что мама просто устала.

"Ты ответственный за младшего, потому что старший". На самом деле за обоих детей отвечают только родители. Если говорить такое ребенку и делать это, то родители лишают ребенка детства.

"Перестань заниматься ерундой, лучше посиди с братом (сестрой). Будь примером" Доводя и воюя за внимание родителей, у детей может быть заниженная самооценка и обида на младших за то, что их любят больше.

"Я вообще не хотела рожать еще одного ребенка" Эту фразу нельзя говорить ни одному ребенку, ни в каком возрасте. Родители глубоко ранят всех своих детей, давая понять, что дети могут быть лишними или мешают полноценной жизни.

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"Ты же хотел братика (сестричку)" На самом деле это касается только родителей, потому что дети часто не осознают, чего просят. Для них появление брата или сестры похоже на игру.

Для психики ребенка очень важно, чтобы родители сгоряча не сказали фразы, которые его обидят или травмируют. Все оскорбительные слова должны быть вычеркнуты. О матах по отношению к ребенку также стоит забыть. Иначе ребенок будет брать пример и повторять их.Фраза "Ты разрушил мою жизнь!" недопустима, потому что именно родители решали рожать или нет и ребенок - их ответственность.