Родителям на заметку: как порадовать ребенка в День святого Николая

19 декабря в Украине будут отмечать День святого Николая. По традиции, родители подыскивают подарки для детей, которые те на утро найдут под подушками.

Gazeta.ua предлагает несколько идей подарков, которые являются самыми популярными в мире игрушек.

Автор: bigmir.net Хорошим подарком для детворы станет любимая игрушка

Unboxing

В 2019 году популярность набирает феномен распаковки. Блогеры начали, а производители удачно интегрировали. Unboxing это чуть больше распаковки, это часть набора, где уникальное упаковки перевоплощается в контейнер для хранения самой игрушки. Примером является понравившиеся девочками куклы L.O.L.

Автор: kiddisvit.ua Куклы L.O.L имеют уникальные упаковки

Машинки, что трансформируются

Ярким представителем этой категории есть машинки Screechers Wild. Они могут трансформироваться в фантастическое существо и делать сальто на 360 градусов. Для этого необходимо попасть машинкой в ​​магический диск. В момент столкновения игрушка переворачивается в воздухе и меняется.

Автор: kiddisvit.ua Машинки Screechers Wild могут трансформироваться

Игрушки, что добавляют сияния

Все популярнее становятся творческие наборы с цветными стразами. Ими украшают волосы, одежду, аксессуары или обувь. Также девушки используют кристаллы в макияже, делая кокетливую мушку на щечке.

Идея этих творческих наборов принадлежит маме четверых детей Angie Cella. Женщина вдохновилась прическами своей 10-летней дочери и придумала стразы-украшения.

Автор: kiddisvit.ua Цветными стразами украшают волосы и одежду

Аквагель

С аквагели можно создать яркие 3D фигурки-сквишы. Для этого нужно только гель и формочки. Ребенок чувствует себя скульптором-волшебником, который создает, а затем "оживляет" обитателей аквариума. Гелевые морские фигурки стоит окунуть в специальный раствор.

Автор: kiddisvit.ua С аквагели можно создать 3D фигурки

La-La-Lama

Забавная Lama от Pets Alive исполняет танцы под собственные мелодии. Выглядит лама-игрушка настолько мило, что возникает желание все время ее обнимать.

Автор: kiddisvit.ua Lama от Pets Alive умеет петь и танцевать

Единороги и слайм

Единороги сейчас являются любимыми игрушками девочек. Хорошим вариантом будет Poopsie - это блестящей единорог, слайм, и крутой Unboxing. Их можно кормить магической смесью и получить слайм-сюрприз.

Автор: korablik.ru Единороги стали любимыми игрушками девочек

Лицензионные игрушки

У каждого малыша есть любимые мультики. Дети следят за приключениями героев, говорят коронные фразы персонажей, а затем разыгрывают целые сюжеты из любимых мультиков. Здесь пригодятся наборы созданы по мотивам мультсериала. Популярны Свинка Пеппа, Леди Баг и Супер Кот или FROZEN.

Автор: kiddisvit.ua Дети обожают игрушки по мотивам популярных мультфильмов

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Выбирая игрушку, следует помнить, что она должна быть качественной. Украинская Ассоциация Индустрии Игрушек создала специальные методические рекомендации по техническому регламенту безопасности игрушек. Родителям советуют:

- обращать внимание на запах, он не должен быть резким;

- проверять, чтобы краска не отслаивалась;

- следить, чтобы упаковка была целой, без повреждений;

- проверять, чтобы игрушка выдерживала нажатия с силой, которую способен вызвать ребенок;

- не забывать - каждый производитель должен придерживаться технического регламента безопасности и иметь соответствующие документы.

Кроме того, игрушка должна иметь маркировку на украинском языке с контактами производителя или уполномоченного представителя в Украине, а также знак соответствия техническому регламенту.

Детским игрушкам можно дать новую жизнь. Из них получаются стильные ключницы, магниты на холодильник и подарочные банки со снегом. Для этого игрушки следует покрыть серебряной или золотой краской. Наиболее удобными для переработки является фигурки животных и машинки.