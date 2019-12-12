Родителям на заметку: как порадовать ребенка в День святого Николая

19 декабря в Украине будут отмечать День святого Николая. По традиции, родители подыскивают подарки для детей, которые те на утро найдут под подушками.
Gazeta.ua предлагает несколько идей подарков, которые являются самыми популярными в мире игрушек.
Unboxing
В 2019 году популярность набирает феномен распаковки. Блогеры начали, а производители удачно интегрировали. Unboxing это чуть больше распаковки, это часть набора, где уникальное упаковки перевоплощается в контейнер для хранения самой игрушки. Примером является понравившиеся девочками куклы L.O.L.
Машинки, что трансформируются
Ярким представителем этой категории есть машинки Screechers Wild. Они могут трансформироваться в фантастическое существо и делать сальто на 360 градусов. Для этого необходимо попасть машинкой в магический диск. В момент столкновения игрушка переворачивается в воздухе и меняется.
Игрушки, что добавляют сияния
Все популярнее становятся творческие наборы с цветными стразами. Ими украшают волосы, одежду, аксессуары или обувь. Также девушки используют кристаллы в макияже, делая кокетливую мушку на щечке.
Идея этих творческих наборов принадлежит маме четверых детей Angie Cella. Женщина вдохновилась прическами своей 10-летней дочери и придумала стразы-украшения.
Аквагель
С аквагели можно создать яркие 3D фигурки-сквишы. Для этого нужно только гель и формочки. Ребенок чувствует себя скульптором-волшебником, который создает, а затем "оживляет" обитателей аквариума. Гелевые морские фигурки стоит окунуть в специальный раствор.
La-La-Lama
Забавная Lama от Pets Alive исполняет танцы под собственные мелодии. Выглядит лама-игрушка настолько мило, что возникает желание все время ее обнимать.
Единороги и слайм
Единороги сейчас являются любимыми игрушками девочек. Хорошим вариантом будет Poopsie - это блестящей единорог, слайм, и крутой Unboxing. Их можно кормить магической смесью и получить слайм-сюрприз.
Лицензионные игрушки
У каждого малыша есть любимые мультики. Дети следят за приключениями героев, говорят коронные фразы персонажей, а затем разыгрывают целые сюжеты из любимых мультиков. Здесь пригодятся наборы созданы по мотивам мультсериала. Популярны Свинка Пеппа, Леди Баг и Супер Кот или FROZEN.
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Выбирая игрушку, следует помнить, что она должна быть качественной. Украинская Ассоциация Индустрии Игрушек создала специальные методические рекомендации по техническому регламенту безопасности игрушек. Родителям советуют:
- обращать внимание на запах, он не должен быть резким;
- проверять, чтобы краска не отслаивалась;
- следить, чтобы упаковка была целой, без повреждений;
- проверять, чтобы игрушка выдерживала нажатия с силой, которую способен вызвать ребенок;
- не забывать - каждый производитель должен придерживаться технического регламента безопасности и иметь соответствующие документы.
Кроме того, игрушка должна иметь маркировку на украинском языке с контактами производителя или уполномоченного представителя в Украине, а также знак соответствия техническому регламенту.
Детским игрушкам можно дать новую жизнь. Из них получаются стильные ключницы, магниты на холодильник и подарочные банки со снегом. Для этого игрушки следует покрыть серебряной или золотой краской. Наиболее удобными для переработки является фигурки животных и машинки.
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