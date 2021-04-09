"Ребенок становится пищей для сколиоза с первого класса" - как выявить проблему в ее зародыше

Проблемы с позвоночником у детей обостряются с 1 класса. Фото: pixabay

У 90% детей, родители которых имеют склонность к проблемам с осанкой, также она будет.

Девушкам по женской линии отца могут передаваться сколиозы, это генетический фактор. Об этом рассказала Gazeta.ua реабилитолог Оксана Слинько. В своем центре коррекции осанки "Академия Грация" эксперт часто встречает различные причины возникновения проблем с позвоночником.

По ее словам, сутулый отец парня может ему также передать эту сутулость. Если у обоих родителей есть проблемы, то их ребенок точно обречен их унаследовать.

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"Родители должны готовиться к тому, что такому ребенку надо делать раннюю профилактику, то есть необходимы будут постоянные осмотры. Как правило, за сколиозами надо наблюдать с самого рождения, особенно с тех пор ребенок, как начинает ходить. Постановка головы, плечевого пояса, ног очень важна. Искривление позвоночника активно прогрессирует у детей с 1 класса. Тогда ребенок становится пищей для сколиоза или поликистоза. Эта болезнь питается сидячим образом жизни", - рассказала эксперт.

Она отмечает, что самыми страшными являются гомеопатические сколиозы, которые возникают с 3 до 10 лет. Они прогрессируют очень быстро и имеют злокачественный характер. И их считают приобретенными, так как возникают они в период стремительного роста ребенка. Родителям нужно следить и вовремя замечать это.

"Иногда еще проблема может быть скрытой, когда есть эмбриональные нарушения во время формирования плода. Но в таком случае организм дает намек. Рождаются дети со сращиванием межпредсердной перегородки, двойной почкой, дополнительной петлей в кишечнике и другими проблемами. Это, вроде, и далеко от сколиозов, но эти аномалии соединительных тканей свидетельствуют об ортопедическом статусе ребенка. У него будет дополнительно деформация грудной клетки, то есть она будет выпуклая или вогнутая. Также это грозит деформацией нижних конечностей, они могут быть Х-образные, или О-подобные, деформацией стоп ".

После сердечно-сосудистой системы вторую важную роль для организма играет опорно-двигательная. Формирование осанки закладывается с самого детства. У девушек осанка завершает формирование примерно в 16 лет, а у мальчиков в 18.