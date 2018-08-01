Ребенок боится грозы - что делать

Ребенку нужно объяснить, почему происходит гроза. Фото: "Детология"

Некоторые дети боятся грозы. Их пугает гром и молнии.

Чтобы помочь преодолеть страх грозы, нужно вычислить когда она будет, пишет портал "Наша Мама".

Во время грозы нужно все время быть рядом с ребенком. Он сможет легче пережить страх в теплой и уютной атмосфере.

Нужно объяснить ребенку, что такое гроза и почему она возникает. Ребенок будет меньше бояться того, что понимает.

Можно предложить ребенку надуть воздушный шарик и отпустить его. Шарик будет олицетворением облака, которое быстро исчезает.

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Не следует говорить, что гроза безопасна. Ребенок может попробовать выяснить, правда ли это. Нужно объяснить, что на дворе гроза может угрожать жизни.

Если кто-то из семьи боится грозы, не стоит показывать этот страх. Ребенок наблюдает за поведением взрослых, и если они ведут себя напряженно - начинает копировать поведение.

Черкащанин Виталий Питвало опубликовал в Facebook фотографии вечерней грозы. Молния сопровождала непогоду.