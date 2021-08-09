Ребенка нельзя ругать в присутствии постронних. Самые распространенные ошибки в воспитании

Поведение родителей играет очень большую роль в воспитании ребенка. Фото: pixabay

На агрессивное поведение ребенка влияет то, что родители допускают ошибки в воспитании.

Ведь любое родительское поведение имеет значение и отражается на ребенке, пишет "Мой ребенок".

1. То, что ребенок внезапно стал замкнутым и недоверчивым, может быть следствием раздражительности родителей.

2. Если ребенок нерешительный и робкий, это означает, что взрослые часто помогают или принимают решения вместо него.

3. Когда ребенок забирает чужие игрушки, имея свои, скорее всего, у него нет права выбора.

4. Сравнивая ребенка с другими, он будет ревнивым и завистливым.

5. Частая агрессия и грубость может быть следствием того, что так же ведут себя взрослые.

6. Если ребенок слишком раздражителен, то не хватает родительского внимания и таким поведением хочет его привлечь.

7. Острая реакция на определенный детский поступок может привести к тому, что ребенку захочется часто врать.

8. Если ребенок не проявляет уважение к окружающим, возможно, родители часто указывают ему, что делать и не учитывают его чувства.

9. Если ребенок не может постоять за себя в сложных или конфликтных ситуациях, то, скорее всего, его ругали в присутствии чужих людей. Этого не следует делать даже при братьях и сестрах.

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10. Родители должны видеть в ребенке личность и учитывать его желания. Это поможет вырастить инициативного, трудолюбивого и реализованного человека. При этом важно не навязывать ребенку свои желания.

Некоторые родители слишком опекают и контролируют детей. Из-за этого они могут плохо относиться к старшим и не смогут самостоятельно принимать решения. В воспитании ребенка есть четыре наиболее ошибочные решения, которые влияют на это. Первое из них - родители решают, сколько должен есть ребенок. Следить за его питанием важно, но указывать ребенку, когда именно есть независимо от того, голоден он или нет, неправильно.