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пятница, 05 октября 2018 01:35

Прием лекарств без плача и спокойный сон - 10 советов родителям дошкольников
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Могут быть прием лекарств, уборка игрушек и беспокойный сон легкими и непринужденными? Прислушайтесь к нескольким родительским советам и жизнь станет намного проще.

Как выпить лекарства без криков и плача?

Налейте необходимое лекарство в маленький стакан и погрузите туда леденец. Когда лекарство впитается, отдайте его ребенку. Если лекарства горькое, его можно смешать со сладким сиропом. Для таблеток подойдет варенье и стакан воды, советует сайт novate.ru

 

Фото: otvetprost.com

Игры на полу

Пол может быть холодным и неудобным, но разве ребенка в этом убедишь? Чтобы избежать слез, можно использовать нетолстый, но мягкий матрас. Ребенок не замерзнет и с радостью будет играть на импровизированном островке. Мягкий матрас легко трансформируется в кресло, если его прислонить к стене.

 

Фото: cdn.mamaplus.md

Неугомонная жажда останется в прошлом

Чтобы освободить себя от постоянных просьб ребенка немного попить - сделайте ему креативный стакан. Для этого потребуется несколько магнитов и клей. Возьмите обычный пластиковый стаканчик, приклейте на него магниты, украсьте наклейками или картинками, которые больше всего любит ваш ребенок. Теперь эта емкость с легкостью прикрепится на дверцу холодильника. Ребенок сможет его взять в любое время самостоятельно.

 

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Опять собирать игрушки?

Оставить это скучное занятие в прошлом поможет обычная картонная коробка и немного фантазии. На дне можно нарисовать небольшой импровизированный городок с дорогами, площадками, улицам и домами. С такой оригинальной игровой площадкой все машинки и куклы будут сам по себе прятаться в коробке. Такую коробку можно с легкостью спрятать под кроватью. Также игрушечный дом подойдет и для выездных прогулок.

 

Фото: i.pinimg.com

Безопасная кровать

Бывает, что ребенок часто падает с кровати. Родителям приходится просыпаться среди ночи, успокаивать и снова укладывать ее спать. Возьмите рулоны вспененного каучука и закрепите их на матрасе - по бокам кровать будет защищено мягкой, но надежной преградой. Также подойдет свернутый коврик для йоги.

 

Фото: i.ytimg.com

Легкое рисование

Когда дети рисуют красками, им трудно удалять с кисточки лишнюю жидкость. Они погружают кисточку в воду, затем в краску и хотят сразу рисовать. Чтобы не отвлекать их бесконечными замечаниями, используйте одноразовую бумажную упаковку для яиц. В ней удобно смешивать разные цвета, а пористый материал быстро впитывает лишнюю влагу.

 

Фото: semeynoe.com

Опять вся еда на столе?

Забавно, когда тарелка с едой переворачивается и весь суп или каша вытекают на стол. Ребенку весело, родителям не очень. Попробуйте приклеить на дно детской тарелки две присоски. Тогда тарелку будет подвинуть на столе совсем нелегко.

 

Фото: prod-content.babytuto.com

Как сделать праздник более безопасным

Бенгальские огни завораживают детей. Но искры от них, когда попадают на кожу, очень огорчают детей. Огне не обжигают и не вредят, но часто пугают. Возьмите пластиковый стаканчик, переверните его. Сверху на дно вставьте бенгальский огонь, на руку ребенка искры не будут падать.

 

Фото: cdn3.upsocl.com

Учимся правильно писать

Обычно детям хочется держать ручку в кулаке и писать как придеться. Но если привязать один конец канцелярской резинки к верхней части ручки, а второй конец надеть на руку, таким образом можно приучить ребенка правильно писать.

 

Фото: tokernatalia.files.wordpress.com

Незваные гости - прочь!

Даешь ребенку стакан с вкусным соком или компотом, сразу налетают мошки, осы и другие насекомые. Чтобы насекомые не попали в стакан, накройте бумажный или пластиковый стаканчик небольшой формочкой для кексов в перевернутом виде или фильтры для кофе, и вставьте в них трубочку. Для стеклянного стакана лучше подойдет пищевая пленка.

 

Фото: lifehack-de.liketourist.com

Дети нуждаются в балансе между распорядком и свободой - это способствует развитию самостоятельности. Чем больше позволять ребенку самостоятельно ходатайствовать о себе, тем более независимым он станет.

Например, предложите ребенку складывать одежду в корзину для стирки и самостоятельно одеваться утром или позволить самостоятельно выбирать блюдо на завтрак и накладывать его в тарелку.

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