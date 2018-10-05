Прием лекарств без плача и спокойный сон - 10 советов родителям дошкольников

Могут быть прием лекарств, уборка игрушек и беспокойный сон легкими и непринужденными? Прислушайтесь к нескольким родительским советам и жизнь станет намного проще.
Как выпить лекарства без криков и плача?
Налейте необходимое лекарство в маленький стакан и погрузите туда леденец. Когда лекарство впитается, отдайте его ребенку. Если лекарства горькое, его можно смешать со сладким сиропом. Для таблеток подойдет варенье и стакан воды, советует сайт novate.ru
Фото: otvetprost.com
Игры на полу
Пол может быть холодным и неудобным, но разве ребенка в этом убедишь? Чтобы избежать слез, можно использовать нетолстый, но мягкий матрас. Ребенок не замерзнет и с радостью будет играть на импровизированном островке. Мягкий матрас легко трансформируется в кресло, если его прислонить к стене.
Фото: cdn.mamaplus.md
Неугомонная жажда останется в прошлом
Чтобы освободить себя от постоянных просьб ребенка немного попить - сделайте ему креативный стакан. Для этого потребуется несколько магнитов и клей. Возьмите обычный пластиковый стаканчик, приклейте на него магниты, украсьте наклейками или картинками, которые больше всего любит ваш ребенок. Теперь эта емкость с легкостью прикрепится на дверцу холодильника. Ребенок сможет его взять в любое время самостоятельно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП-5 фраз для воспитания счастливого ребенка
Опять собирать игрушки?
Оставить это скучное занятие в прошлом поможет обычная картонная коробка и немного фантазии. На дне можно нарисовать небольшой импровизированный городок с дорогами, площадками, улицам и домами. С такой оригинальной игровой площадкой все машинки и куклы будут сам по себе прятаться в коробке. Такую коробку можно с легкостью спрятать под кроватью. Также игрушечный дом подойдет и для выездных прогулок.
Фото: i.pinimg.com
Безопасная кровать
Бывает, что ребенок часто падает с кровати. Родителям приходится просыпаться среди ночи, успокаивать и снова укладывать ее спать. Возьмите рулоны вспененного каучука и закрепите их на матрасе - по бокам кровать будет защищено мягкой, но надежной преградой. Также подойдет свернутый коврик для йоги.
Фото: i.ytimg.com
Легкое рисование
Когда дети рисуют красками, им трудно удалять с кисточки лишнюю жидкость. Они погружают кисточку в воду, затем в краску и хотят сразу рисовать. Чтобы не отвлекать их бесконечными замечаниями, используйте одноразовую бумажную упаковку для яиц. В ней удобно смешивать разные цвета, а пористый материал быстро впитывает лишнюю влагу.
Фото: semeynoe.com
Опять вся еда на столе?
Забавно, когда тарелка с едой переворачивается и весь суп или каша вытекают на стол. Ребенку весело, родителям не очень. Попробуйте приклеить на дно детской тарелки две присоски. Тогда тарелку будет подвинуть на столе совсем нелегко.
Фото: prod-content.babytuto.com
Как сделать праздник более безопасным
Бенгальские огни завораживают детей. Но искры от них, когда попадают на кожу, очень огорчают детей. Огне не обжигают и не вредят, но часто пугают. Возьмите пластиковый стаканчик, переверните его. Сверху на дно вставьте бенгальский огонь, на руку ребенка искры не будут падать.
Фото: cdn3.upsocl.com
Учимся правильно писать
Обычно детям хочется держать ручку в кулаке и писать как придеться. Но если привязать один конец канцелярской резинки к верхней части ручки, а второй конец надеть на руку, таким образом можно приучить ребенка правильно писать.
Фото: tokernatalia.files.wordpress.com
Незваные гости - прочь!
Даешь ребенку стакан с вкусным соком или компотом, сразу налетают мошки, осы и другие насекомые. Чтобы насекомые не попали в стакан, накройте бумажный или пластиковый стаканчик небольшой формочкой для кексов в перевернутом виде или фильтры для кофе, и вставьте в них трубочку. Для стеклянного стакана лучше подойдет пищевая пленка.
Фото: lifehack-de.liketourist.com
Дети нуждаются в балансе между распорядком и свободой - это способствует развитию самостоятельности. Чем больше позволять ребенку самостоятельно ходатайствовать о себе, тем более независимым он станет.
Например, предложите ребенку складывать одежду в корзину для стирки и самостоятельно одеваться утром или позволить самостоятельно выбирать блюдо на завтрак и накладывать его в тарелку.
Комментарии