Прием лекарств без плача и спокойный сон - 10 советов родителям дошкольников

Могут быть прием лекарств, уборка игрушек и беспокойный сон легкими и непринужденными? Прислушайтесь к нескольким родительским советам и жизнь станет намного проще.

Как выпить лекарства без криков и плача?

Налейте необходимое лекарство в маленький стакан и погрузите туда леденец. Когда лекарство впитается, отдайте его ребенку. Если лекарства горькое, его можно смешать со сладким сиропом. Для таблеток подойдет варенье и стакан воды, советует сайт novate.ru

Фото: otvetprost.com

Игры на полу

Пол может быть холодным и неудобным, но разве ребенка в этом убедишь? Чтобы избежать слез, можно использовать нетолстый, но мягкий матрас. Ребенок не замерзнет и с радостью будет играть на импровизированном островке. Мягкий матрас легко трансформируется в кресло, если его прислонить к стене.

Фото: cdn.mamaplus.md

Неугомонная жажда останется в прошлом

Чтобы освободить себя от постоянных просьб ребенка немного попить - сделайте ему креативный стакан. Для этого потребуется несколько магнитов и клей. Возьмите обычный пластиковый стаканчик, приклейте на него магниты, украсьте наклейками или картинками, которые больше всего любит ваш ребенок. Теперь эта емкость с легкостью прикрепится на дверцу холодильника. Ребенок сможет его взять в любое время самостоятельно.

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Опять собирать игрушки?

Оставить это скучное занятие в прошлом поможет обычная картонная коробка и немного фантазии. На дне можно нарисовать небольшой импровизированный городок с дорогами, площадками, улицам и домами. С такой оригинальной игровой площадкой все машинки и куклы будут сам по себе прятаться в коробке. Такую коробку можно с легкостью спрятать под кроватью. Также игрушечный дом подойдет и для выездных прогулок.

Безопасная кровать

Бывает, что ребенок часто падает с кровати. Родителям приходится просыпаться среди ночи, успокаивать и снова укладывать ее спать. Возьмите рулоны вспененного каучука и закрепите их на матрасе - по бокам кровать будет защищено мягкой, но надежной преградой. Также подойдет свернутый коврик для йоги.

Легкое рисование

Когда дети рисуют красками, им трудно удалять с кисточки лишнюю жидкость. Они погружают кисточку в воду, затем в краску и хотят сразу рисовать. Чтобы не отвлекать их бесконечными замечаниями, используйте одноразовую бумажную упаковку для яиц. В ней удобно смешивать разные цвета, а пористый материал быстро впитывает лишнюю влагу.

Опять вся еда на столе?

Забавно, когда тарелка с едой переворачивается и весь суп или каша вытекают на стол. Ребенку весело, родителям не очень. Попробуйте приклеить на дно детской тарелки две присоски. Тогда тарелку будет подвинуть на столе совсем нелегко.

Как сделать праздник более безопасным

Бенгальские огни завораживают детей. Но искры от них, когда попадают на кожу, очень огорчают детей. Огне не обжигают и не вредят, но часто пугают. Возьмите пластиковый стаканчик, переверните его. Сверху на дно вставьте бенгальский огонь, на руку ребенка искры не будут падать.

Учимся правильно писать

Обычно детям хочется держать ручку в кулаке и писать как придеться. Но если привязать один конец канцелярской резинки к верхней части ручки, а второй конец надеть на руку, таким образом можно приучить ребенка правильно писать.

Незваные гости - прочь!

Даешь ребенку стакан с вкусным соком или компотом, сразу налетают мошки, осы и другие насекомые. Чтобы насекомые не попали в стакан, накройте бумажный или пластиковый стаканчик небольшой формочкой для кексов в перевернутом виде или фильтры для кофе, и вставьте в них трубочку. Для стеклянного стакана лучше подойдет пищевая пленка.

Дети нуждаются в балансе между распорядком и свободой - это способствует развитию самостоятельности. Чем больше позволять ребенку самостоятельно ходатайствовать о себе, тем более независимым он станет. Например, предложите ребенку складывать одежду в корзину для стирки и самостоятельно одеваться утром или позволить самостоятельно выбирать блюдо на завтрак и накладывать его в тарелку.