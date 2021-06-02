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среда, 02 июня 2021 13:59

"От 35 сантиметров и без химической завивки" - как собирают волосы на парики для больных детей
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На парик подходят волосы длиной от 35 сантиметров
Фото: Hair for shair
На парик подходят волосы длиной от 35 сантиметров
На парик подходят волосы длиной от 35 сантиметров
На парик подходят волосы длиной от 35 сантиметров
На парик подходят волосы длиной от 35 сантиметров

С 2018 года в Украине работает социальная инициатива Hair for shair. Активисты изготавливают парики для онкобольных детей, потерявших собственные волосы через химиотерапию.

За почти три года работы удалось изготовить более 200 париков для детей и около 50 для женщин, которые обращаются за помощью.

Соучредитель инициативы Лилия Кузик рассказала Gazeta.ua с чего все начиналось.

"У меня было несколько длинноволосых подруг, активных в социальных проектах. Сначала хотели сделать 10 париков с их волос и передать детям. Мы долго общались с представителями благотворительного фонда "Крылья надежды". Нам рассказывали, что время от времени, когда детям собирают деньги на лечения, то родители к слову спрашивают, не знают, где можно взять парик. Ведь дети потеряли волосы через химиотерапию и испытывают моральное давление, потому что выглядят не так, как сверстники. Этот вопрос никогда системно не решали, поэтому родители пытались найти парик" , - рассказывает.

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По словам организатора, на один парик надо от трех до восьми хвостов, в зависимости от толщины волос.

"Поскольку мы планировали 10 париков, то написали в соцсетях, что надо еще волосы. Люди заявляли о своем желании и мы довольно быстро передали первые парики. Поняли, что уже не будем останавливаться. Все приобрело большую огласку, нам отдавали волосы и женщины, и даже мужчины, и дети . С натуральных волос парик дорогой, на рынке отдельно для детей их не делают, потому что спроса и нет. Заказ индивидуальный, и мастера берут от тысячи долларов ".

Лилия Кузик объясняет, что для детей нужно около 300 париков в год.

"Основное отличие натуральных париков от искусственных в том, что натуральный дышит, не парит и не создает воспалительных процессов. Искусственные - это как пакет натянуть на голову. Сбор продолжается систематически, есть партнери-парикмахерские в разных уголках Украины, которые для нас бесплатно стригут людей. Оптимальная длина - не менее 35 сантиметров. Именно с такой мастера могут качественно сплести парик. Волосы могут быть седые, крашеные, натуральные. Единственное условие - без химической завивки, так как она немного повреждает структуру волос и из нее парики не делают", - говорит инициатор проекта.

160 тыс. украинцев ежегодно болеют раком. Определенный процент из них - это женщины, которые могут остаться без волос из-за химиотерапии.

"Примерной цифры, скольким женщинам надо парик в Украине нет. То есть это могут быть десятки тысяч человек. Выходом был бы банк париков, где бы мы систематически имели определенное количество и могли бы выдавать. Имеем такую ​​цель. Сейчас выдаем парики бесплатно в пользование через благотворительные фонды ".

5-летняя Виктория Турик из Звенигородки находится в нейрохирургии детской областной больницы Днепра. 22 апреля ей удалили объемное образование головного мозга. На дальнейшее лечение и реабилитацию девочки нужна помощь.

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