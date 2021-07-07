Назвал 196 стран по контуру карты - 6-летний мальчик установил рекорд

"Марко продемонстрировал блестящий результат, без заминки назвав 196 стран по контуру карты за 13,5 минут. При этом юный эрудит не допустил ни одной ошибки! ", - сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Изучать географию Марко начал несколько лет назад. К четырем годам мальчик показывал на карте большую часть стран мира и знал их государственные флаги.
"С трех лет сын должен был проводить некоторое время в кабинете дедушки Романа Петровича. Он директор школы и учитель географии. В его кабинете Марка заинтересовала большая географическая карта мира на стене. Дедушка, заметив способности внука, начал их развивать. В доступной форме он рассказывал Марку интересные факты о разных странах, городах, морях, реках, горах. В конце каждой недели они повторяли изученное. И это при том, что говорить Марко начал поздно - после четырех лет, а страны на карте показывал из трех ", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua мама рекордсмена Ирина Данчевская-Кухар.
Родители Марка и сами удивляются феноменальной памяти сына.
"Мы видели, что Марко интересуется географией, но большого значения этому не уделяли. Но, когда в пять лет он нас позвал и предложил рассказать о странах, были приятно впечатлены. Мы просто стояли и молчали, потому что понимали, что и сами не знаем столько".
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В этом году Марк закончил первый класс. Имеет замечательные успехи по всем предметам.
"Для сына школа превыше всего. Он бы ходил на уроки и в субботу, и в воскресенье, и даже на каникулах. Знает очень много о космосе, особенности всех планет Солнечной системы. Также сын увлекается спортом - с двух с половиной лет он профессионально лет катается на лыжах, занимается в секции по футболу, любит узнавать о футбольных командах и их состав. Свою младшую сестренку Софию, которой 1 год и 7 месяцев, Марк тоже поощряет изучать карту мира. Благодаря брату она может показать все континенты ", - добавила Ирина.
Существуют качества, которые в процессе воспитания ребенка могут развить только родители. Одна из них - умение искать информацию. Это не значит, что когда ребенок спрашивает о многом в детстве, то ее надо отправлять искать ответы самостоятельно. Ей стоит отвечать, но с определенного возраста учить и собственным поискам.
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