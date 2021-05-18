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вторник, 18 мая 2021 23:46

Методы, чтобы воспитать послушного ребенка

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Методы, чтобы воспитать послушного ребенка
Объятия также играют большую роль в воспитании ребенка. Фото: pixabay

Воспитывая детей, надо соблюдать баланс.

Быть авторитетными родителями не значит иметь власть над ребенком. Следует совместить воспитание так, чтобы он был послушним и чувствовал свободу, пишет Elle.

Прежде всего, просьбу надо делить на части. Требовать убрать в комнате звучит угрожающе. Лучше предложить сначала убрать книги, потом что-то другое.

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В разговоре чаще употреблять "ты", а не "я". Когда в критических замечаниях к ребенку обращаться на "ты", то это не поможет убедить его делать по-другому. Он обидится и впоследствии не будет обращать внимание на них. Лучше показать, что родителям трудно, когда он что-то делает не так, и их это расстраивает. В таких обращениях есть уважение, благодаря которому можно достучаться до ребенка.

Не стоит забывать и о позитиве. Говорить: "Я хочу, чтобы ты уважал своих друзей" лучше, чем "Я хочу, чтобы ты перестал с ними драться". Всегда делайте акцент на хорошем.

Хвалить нужно, но важно, чтобы это было искренне. Дети, как и взрослые, хотят, чтобы их любили, уважали и признавали, это позволит не потерять их доверие.

Объятия также играют немаловажную роль. Даже если ребенок вырос и не хочет, чтобы его обнимали, прикоснуться к руке или похлопать по плечу - можно всегда. Это приятно и помогает общению.

Родители - это лучший пример для ребенка. Ни один из родительских советов не сработает, если взрослые сами не будут делать то, что хотят видеть в своем ребенке. "Делай то, что я тебе говорю, а не то, что я делаю", - так ничего не получится.

Детское поведение меняется постоянно - от спокойного до слишком активного. Родителей это провоцирует становиться строже к ним. Строгость нужна, потому что так ребенок чувствует безопасность. Если он видит, что взрослый рядом с ним уверен и убежден в себе, то он воспринимает его как опору.

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