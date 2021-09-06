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Методы, чтобы помочь ребенку справиться со стрессом

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Методы, чтобы помочь ребенку справиться со стрессом
Также необходимо, чтобы родители проговорили с ребенком ситуации, которые могут привести к тревоге. Фото: pixabay

Тревогой организм взрослого человека и ребенка реагирует на стресс.

Есть несколько способов, чтобы помочь малышу преодолеть это состояние и не дать ему развиться, пишет 4mamas.

Во-первых, надо распознать признаки тревоги, а потом обязательно поговорить с ребенком. Разговор должен быть спокойным.

Признаки тревоги: снижение активности, плохое настроение, потливость ладоней, слабость, головная боль или в животе.

Родителям нужно объяснить, что такое тревога. Необходимо проговорить с ребенком ситуации, которые могут привести к тревоге. Не надо забывать рассказывать, как можно справиться с этими ощущениями. Кроме этого, подчеркивать, что у каждого своя реакция, поэтому ребенок может предупреждать стресс так, как ему комфортнее.

Во-вторых, надо пробовать устранять факторы стресса, то есть избегать проблемных ситуаций. Постепенно чувство стресса по какой-то определенной причине может исчезнуть.

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Еще один совет - обратиться к психологу. Профессионал поможет ребенку справиться с тревогой, пока она не переросла в нечто большее.

Дети часто скучают, но родителям нужно научиться отличать, когда это действительно так, а когда ребенок говорит неправду. Иногда ребенку полезно поскучать, это поможет ему "включить" смекалку. Скука научит ребенка самостоятельно найти себе занятие. Не всегда стоит по первому зову ребенка бежать и искать, чем занять или развлечь.

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Дата
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