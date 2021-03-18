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четверг, 18 марта 2021 12:46

"Круг для купания младенцев - вредный" - певица поделилась опытом

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Автор: instagram.com/tarabarova
  Светлана Тарабарова рассказала почему вредный круг для купания младенцев
Светлана Тарабарова рассказала почему вредный круг для купания младенцев

Певица Светлана Тарабарова рассказала почему вредный круг для купания младенцев.

Несколько дней назад она поделилась в сторис, что купает свою 5-месячную дочь Марию с специальным кругом на шее. Сразу же после этого звезда получила множество сообщений от своих подписчиков в Instagram. Неравнодушные мамы убеждали певицу, что это очень вредно.

"Я начала читать и проверять информацию. Оказывается, она была на поверхности, а я ее не знала. Пишу этот пост для того, чтобы передать важную информацию всем тем мамам, которые как и я до сих пор не знали и, возможно, тоже пользовались кругом ", - написала певица.

Прежде всего круг на шею для купания младенцев вредно использовать, потому что шея и шейные позвонки ребенка (особенно до 5 месяцев) очень уязвимы. Когда малыш висит в воде, голова фиксируется, а шея пережимается, что создает риск травмы шейного отдела. Кроме того, активные брыкание и толкание ребенка ножками усиливают риск.

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Также Тарабарова отметила, что круг провоцирует "опрокинутое" положение головы, что нефизиологично. Тело в воде должно быть не вертикально по отношению к голове, а под углом 30-40 градусов. Поэтому ребенку лучше плавать на спине.

"Круг искусственно создает растяжение позвоночника в области шеи, которое может ослабить, а не укрепить нижнюю часть спины ребенка. Когда ребенок не спит, он хочет двигаться и расти. С помощью круга голова не движется, а именно с головы начинается двигательное развитие ребенка", - отметила певица в посте.

Кроме того, использование круга "отделяет" малыша от рук родителей.

Певица отметила, что не стоит вообще использовать круг при родовых травмах шеи, кривошеи, тонусе мышц спины и шеи.

"Думаю, этого достаточно, чтобы выбросить круг. Девочки, давайте помогать друг другу!", - призвала Светлана Тарабарова.

Американская Академия педиатрии и Американский центр контроля и профилактики заболеваний напоминают об отсутствии научно обоснованных данных о безопасности существующих программ плавания для младенцев и призывает взвешивать возможную пользу против потенциальных рисков - гипотертии, инфекционных заболеваний, и поражения тканей дыхательной системы химикатами воды.

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