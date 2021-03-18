"Круг для купания младенцев - вредный" - певица поделилась опытом

Автор: instagram.com/tarabarova Светлана Тарабарова рассказала почему вредный круг для купания младенцев

Певица Светлана Тарабарова рассказала почему вредный круг для купания младенцев.

Несколько дней назад она поделилась в сторис, что купает свою 5-месячную дочь Марию с специальным кругом на шее. Сразу же после этого звезда получила множество сообщений от своих подписчиков в Instagram. Неравнодушные мамы убеждали певицу, что это очень вредно.

"Я начала читать и проверять информацию. Оказывается, она была на поверхности, а я ее не знала. Пишу этот пост для того, чтобы передать важную информацию всем тем мамам, которые как и я до сих пор не знали и, возможно, тоже пользовались кругом ", - написала певица.

Прежде всего круг на шею для купания младенцев вредно использовать, потому что шея и шейные позвонки ребенка (особенно до 5 месяцев) очень уязвимы. Когда малыш висит в воде, голова фиксируется, а шея пережимается, что создает риск травмы шейного отдела. Кроме того, активные брыкание и толкание ребенка ножками усиливают риск.

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Также Тарабарова отметила, что круг провоцирует "опрокинутое" положение головы, что нефизиологично. Тело в воде должно быть не вертикально по отношению к голове, а под углом 30-40 градусов. Поэтому ребенку лучше плавать на спине.

"Круг искусственно создает растяжение позвоночника в области шеи, которое может ослабить, а не укрепить нижнюю часть спины ребенка. Когда ребенок не спит, он хочет двигаться и расти. С помощью круга голова не движется, а именно с головы начинается двигательное развитие ребенка", - отметила певица в посте.

Кроме того, использование круга "отделяет" малыша от рук родителей.

Певица отметила, что не стоит вообще использовать круг при родовых травмах шеи, кривошеи, тонусе мышц спины и шеи.

"Думаю, этого достаточно, чтобы выбросить круг. Девочки, давайте помогать друг другу!", - призвала Светлана Тарабарова.

Американская Академия педиатрии и Американский центр контроля и профилактики заболеваний напоминают об отсутствии научно обоснованных данных о безопасности существующих программ плавания для младенцев и призывает взвешивать возможную пользу против потенциальных рисков - гипотертии, инфекционных заболеваний, и поражения тканей дыхательной системы химикатами воды.