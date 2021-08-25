Как шестикласснику учить английский: решебники, репетиторы и другие способы

В изучении английского помогают не только решебники. Фото: Green Country

Некоторым школьникам изучение иностранного языка дается легко, но это скорее исключение из правил. Большинство детей сталкивается с трудностями на уроках английского и во время выполнения домашней работы. Справиться с ними поможет решебник от портала Вшколе орг. Это отличное средство для самопроверки.

В ГДЗ есть ответы на все задания из учебников и рабочих тетрадей, а значит, в случае необходимости ребенок может свериться и не беспокоиться о наличии ошибок в домашке. Главное — не использовать доступный по ссылке https://www.vshkole.org/gdz/6-klass/anglijska-mova-6klass/ решебник по английскому за 6 класс для бездумного списывания.

Сборник с ответами в разы сокращает время на подготовку ДЗ. Это тоже большой плюс, ведь перегрузка еще не пошла на пользу ни одному ребенку. В изучении английского помогают не только решебники. Есть и другие эффективные средства, и способы.

Походы к репетиторам

Дополнительные занятия с репетиторами нужны:

• для восполнения "пробелов" в знании школьной программы;

• подготовки к интеллектуальным конкурсам и состязаниям;

• углубленного изучения тем наперед.

Если ребенок обгоняет сверстников и хочет изучать новые темы, которые проходят только в старших классах или не учат в школе вообще, ему стоит найти репетитора.

Выбор специалиста — задача родителей. Подходить к ней стоит с особой ответственностью. Лучше отдавать преимущество педагогам с нестандартным, индивидуальным подходом.

Чтение детских книжек

В шестом классе у ребенка уже есть определенный уровень знания английского языка. Например, достаточно высоко развиты навыки чтения и перевода текста (со словарем и без). Соответственно, детские книжки на языке оригинала — то, что нужно для шестиклассника.

Важно: в книжных магазинах и в интернете представлено огромное количество детских изданий, предназначенных специально для изучения языка. Это книги с многочисленными "подсказками", сносками и пометками от авторов.

Просмотр мультфильмов

Мультики — не только средство развлечения, но и отличный инструмент для "подтягивания" английского. Ребенку легко учить иностранный язык по тем мультфильмам, которые он видел ранее на родном языке.

1. На первых этапах можно смотреть мультипликационные фильмы с субтитрами. Они способствуют запоминанию слов и устойчивых словесных конструкций.

2. Когда реплики героев станут понятными для школьника без текстового сопровождения, субтитры целесообразно отключить.

Существует также много других интересных и полезных методов, подходящих для учеников средней школы. Среди них общение на английском со сверстниками, просмотр видеоуроков и посещение детских языковых курсов.