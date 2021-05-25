Как сделать утро для ребенка максимально безболезненным

Ребенку следует научиться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Фото: pixabay

Дети утром встают в школу или в сад со сложностями.

Родителям приходится бороться со слезами, капризами, пишет 4mamas.

Одно из правил, которого следует придерживаться, чтобы такого не произошло - это режим. Ребенку следует научиться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Так организм адаптируется и будет просыпаться легче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда лишний вес у ребенка перестает быть нормой

На подъем ребенка стоит выделить дополнительные 20 мин. В это время не делать ничего резко, то есть не кричать, не включать сразу свет, не выдергивать ребенка из кровати. Лучше сначала тихонько назвать его имя. Затем немного громче позвать и начать ласково гладить, он не будет слишком раздражённым.

Ребенка надо заинтересовывать, чтобы наутро не было только о школе, или садике. 15 мин. можно вместе попеть песню, приготовить завтрак.

Родителям утром не следует забывать и о себе. Утро должно быть приятным для всех, а не только для ребенка.

Дети подражают поведению родителей, эмоциям и привычкам. Если для них утро - это испытание на прочность, просыпаются с мыслью "За что?", То не стоит ожидать от ребенка другого.

Детям сложно упорядочить свое время и ставить приоритеты на день. Именно поэтому родителям следует помочь им в практике навыков. Более дисциплинированными и ответственными людей делает привычка тайм-менеджмента. Ее преимущества для детей: учит их распределять время на выполнение каждого задания; помогает расставлять приоритеты; улучшает аналитические навыки; позволяет выполнять несколько задач за короткий период; снижает стресс во время работы.