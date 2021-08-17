Как родителям справиться с проблемой, когда ребенок не пускает на работу

Если работа нужна для выживания и без нее не будет денег даже на еду, то ребенку так надо и сказать. Фото: pixabay

Дети обычно не любят, когда родители идут на работу и оставляют их самих.

Другие же чувствуют вину за то, что так поступили с малышами, пишет "Наша мама".

В таком случае может возникнуть деструктивная программа перекладывание вины. Появляется аргумент: "Ты же любишь новые игрушки, конфеты, развлечения? Чтобы это все было, маме или папе нужно ходить на работу". То есть складывается так, что ребенок с его неуемным желанием заставляет взрослого работать.

Ребенок может ответить: "Не надо мне конфет и игрушек, только сиди дома" .Или же худший вариант - ребенок возьмет вину на себя, начнет переживать.

Эксперты советуют в таких случаях говорить детям правду.

Если работа нужна для выживания и без нее не будет денег даже на еду, то ребенку так надо и сказать.

Когда хочется качественно другой жизни, например, купить квартиру, машину, или поехать на отдых, то тоже надо ребенку в этом признаться.

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Если работа удовлетворяет потребность в самореализации и нравится, то малышу следует это также объяснить.

Со временем среди пар становится популярным отказ от детей. Причиной этого является не эгоизм. Большинство современных людей не хотят заводить детей из-за глобального потепления, как выяснили исследователи. Осознанные пары волнует то, что перенаселение ухудшит и без того плохую экологическую ситуацию.