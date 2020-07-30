Из-за зависимости дети забывают свои имена

Психолог Ирина Нечепуренко советует заинтересовывать детей чтением книг. Фото: Ирина МАМРЫГА

Виртуальная реальность поглощает все внимание, заполняет память. Доходит даже до того, что ребенок забывает свое имя, как зовут родителей.

"Находясь в мире социальных сетей, теряется чувство реальности. Подростки придумывают свой виртуальный образ, социальный статус, но в реальной жизни им трудно общаться между собой. Возникают проблемы коммуникации. Также существует немало опасных компьютерных игр таких как "Синий кит ","Тихий дон "," Разбуди меня в 4.20 ", которые провоцируют детей к суициду. Когда я работала в национальной детской специализированной больнице "Охматдет ", мы вызвали кибер-полицию, чтобы разъяснить детям всю серьезность ситуации", - рассказала корреспонденту Gazeta ua. врач-психолог, владелица психологической студии "Альбус" Ирина Нечепуреко.

"Даже дети, проживающие в сельской местности, проводят больше времени перед экранами телефонов, чем на свежем воздухе. Компьютерная зависимость это не только серьезная психологическая болезнь, но и распространена общественная проблема. Многие родители, как только ребенок начинает сидеть, сразу включают ему мультики. Это нехорошо, потому что телевизор или компьютер никогда не заменит общения. А потом родители сами жалуются, что не могут оторвать ребенка от экрана. В то же время взрослые люди не замечают собственное поведение: требуя от сына или дочери выключить компьютерную игру сами тем временем тоже не выпускают из рук мобильный телефон. Разве это правильно? Нет. Покажите своим примером, что существует другой вид досуга, или просто пообщайтесь. Лучше побудить ребенка чтением книги, чем по телефону. Кроме того, сиденья у экрана влияет не только на психику, но и на зрение и осанку ", - добавила она.

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