"Искал фотографии храма и сам делал чертежи" - школьник создает уникальные скульптуры из пластилина

Фото: предоставил Алексей Марьета

15-летний Алексей Марьета из города Сумы создает уникальные скульптуры из пластилина. Недавно парень получил Гран-при международного конкурса "Звезды Версаля", который проходил онлайн в Париже. На конкурсе Алексей представлял макет Ильинской церкви, что находится в Сумах.

"Мне очень нравится архитектура этого храма. Ему уже 170 лет. Поэтому решил взяться за создание его макета. Над скульптурой работал 2 недели в свободное от уроков время. Сначала в google-карте посмотрел вид сверху и наметил контуры. Затем в интернете искал фотографии церкви с разных ракурсов, а также сам делал ее фото. Все расчертил, пропорционально уменьшил, чтобы выдержать масштаб. Затем изготовил каркас из картона. На изделие потратил около 6 кг скульптурного пластилина ", - рассказал Алексей корреспонденту Gazeta.ua.

Автор: предоставил Алексей Марьета Макет Ильинской церкви Алексей делал 2 недели. Парня вдохновила архитектура храма

Прошлого года парень закончил художественную школу, а лепить из пластилина начал еще с детства. В детском саду его работы поражали воспитателей и родителей других детей.

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"В нашей семье никто художественных способностей не имеет. Только Алексея привлекает творчество. Он хорошо рисует карандашом, ручкой и красками, но лучше всего ему дается лепка. В 4 года он сделал очень красивого жирафа из пластилина и мы поняли, что это его. Затем слепил динозавра размером с ноготь, но очень тщательно детализированного. Даже приезжая из летних лагерей, Алексей в первую очередь спрашивал можно ли что-то полепить ", - поделилась мама школьника Жанна Марьета.

Своей особой работой парень считает колокольню Покровской церкви, которую изготовил недавно. Высота изделия 1 метр 20 сантиметров.

Всего дома у Алексея 12 скульптур, среди них сказочные герои, исторические фигуры и авторские композиции школьника. Также парень создает картины из пластилина, которые дарит родным на праздники.

Алексей Марьета участвует и побеждает в творческих всеукраинских и международных конкурсах. Так, в августе прошлого года школьник получил Гран-при в онлайн-конкурсе Zirka, который состоялся в Германии. А в декабре получил сразу два первых места в грузинском конкурсе Golden time talent, проходившем онлайн.