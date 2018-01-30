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четверг, 01 марта 2018 02:00

Интересная наука: отец поражает сеть видеороликами о креативном досуге с сыновьями

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Отец из Лондона Сергей Урбан делится в соцсетях видеороликами с научными экспериментами. Их проводит вместе со своими сыновьями - 5-летним Алексом и 3-летним Максом. Сейчас на их Instagram-аккаунте TheDadLab почти 600 тысяч подписчиков.

Для своих экспериментов Сергей использует простые бытовые предметы, например яйца, уксус, воздушные шарики, монеты и т. Процесс эксперимента вместе с детьми отец записывает на видео. Короткие видеоролики выкладывает в соцсети. Например, в одном из недавних роликов Алекс с отцом испытывал материалы на способность проводить тепло. Нанес масло на концы деревянной, металлической и пластиковой ложки. Другими концами ложки поместили в миску с горячей водой. Алекс смог убедиться, что металл имеет самую высокую теплопроводность в сравнении с другими материалами. А за неделю до того мальчики рисовали красками с помощью магнита и металлических деталей.

"Я не учитель и не ученый, - говорит Сергей. - Я просто хотел бы сделать что-то, что мои дети могли бы вспомнить через десять лет с гордостью. Между весельем и научными экспериментами разница очень мала. Для детей наши эксперименты кажутся магическими трюками. Я каждый раз вижу, как их лица сияют. Только подумайте - наука - это та самая магия, к которой мы знаем объяснение".

Цель Сергея Урбана - продемонстрировать способ качественного альтернативного досуга и противопоставить его времяпрепровождению перед экранами.

"Некоторые родители просто сажают своих детей перед экранами, чтобы они не поднимали шума, - говорит Сергей. - Не поймите меня неправильно, iPads прекрасны, и дети должны смотреть мультфильмы, потому что когда они ходят в школу, благодаря этим вещам они социализируются. так же, как взрослые говорят о спорте или политике".

Автор: gazeta.ua
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