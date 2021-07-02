Грызть ногти или ковыряться в носу может быть полезным для ребенка

Бактерии под ногтями похожи на вакцину. Фото: pixabay

Почти у каждого ребенка есть плохая привычка, которую он не может показывать на людях.

Среди таких ковыряние в носу или обгрызание ногтей, пишет "Наша мама".

Для организма это не вредно, даже полезно, говорят медики.

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Ковыряние в носу более эффективно очищает нос, чем это делает шморгание в платок.

А бактерии, содержащиеся под ногтями, попадая в организм, имеют действие похожее к вакцинному. Иммунитет реагирует на небольшую дозу инфекции и быстро вырабатывает антитела. Поэтому обгрызание ногтей положительно влияет на иммунную систему.

Существуют качества, которые в процессе воспитания ребенка могут развить только родители. Одна из них - умение искать информацию. Это не значит, что когда ребенок запитруе о многом в детстве, то ее надо отправлять искать ответы самостоятельно. Ей стоит отвечать, но пе5вного возраста учить и собственным поискам. Это особенно актуально сейчас, когда есть свободный доступ к интернету.