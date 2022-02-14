Звезды захватили сеть нежностями в День святого Валентина: "Пусть каждому из нас повезет"

Певица Оля Цибульская по романтическому случаю поделилась нежными снимками с любимым и интересными фактами об их браке. В День влюбленных звезда призналась, что ей иногда хочется "задушить, пальнуть, устроить шторм. Но развестись - никогда". Также муж исполнительницы помнит все важные даты, в отличие от нее, и лучше играет на фортепиано.

Gazeta.ua собрала самые романтические посты в Instagram, которыми звезды делились в День святого Валентина.

Автор: коллаж Gazeta.ua Украинские знаменитости очаровали сеть нежными фотографиями в День святого Валентина

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась насыщенными фотографиями. Появилась с волнистыми волосами и в черном платье.

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"Лише раз на сто років

Небо народжує двох людей з однією душею

І відпускає їх у чистий, вільний політ

Нехай кожному з нас пощастить", - написала она под стильным фото.

Артистка Джамала показала чувственный семейный кадр, на котором позировала с мужем и двумя сыновьями.

"Только с тобой мои глаза сияют по-особому. Люблю, люблю, люблю", - написала она.

Музыкант Сергей Бабкин восхитил сеть соблазнительным снимком с женой Снежаной. Супруги позировали на диване во время страстной фотосессии.

"Дорогие мои, сегодня волшебный день. Я поздравляю всех влюбленных с Днем любви", - написал певец.

Артист Monatik опубликовал нежное видео с женой Ириной Демичевой. В коротком ролике женщина позирует на фоне заката.

"Красивая. Сильно люблю. Большое спасибо. Вселенная вся твоя. Всем любви. С праздником", - подписал певец кадр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Пара телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов показали архивные фото. Звезды предстали в вышитых нарядах.

"Мы все сильнее, когда вместе, а когда мы любим, можем перевернуть горы", - трогательно написала Осадчая.

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Жена ведущего Григория Решетника Кристина решила не только вспомнить романтическое прошлое. Также опубликовала видео, на котором пара нежно целуется.

"Пусть каждый найдет свою половинку в этом мире", - пожелала она подписчикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Гимнастка Влада Никольченко похвасталась пышным букетом красных роз. В сообщении под фото поздравила фанатов с Днем святого Валентина.

Певица Ирина Федишин проводит желанный отпуск на Мальдивах. Выразить теплые поздравления подписчикам не забыла. Звезда опубликовала пляжное фото с мужем Виталием Човныком и сопроводила их стихом.

"Хтось шукає на світі скарби,

А хтось істину завжди шукає!

Знає правду лиш той, хто любив!

Над любов більше скарбу не має", - написала она.

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Избранница телеведущего Владимира Остапчука Кристина тоже наслаждается отдыхом на Мальдивах. Однако без мужа. Поздравить его с романтической датой решила и публично. Юрист показала черно-белый снимок из чувственного фотосета.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица Камалия, которую обвинили в невыплате гонораров, позировала среди сердечек с бизнесменом Мохаммадом Захуром.

"В День святого Валентина мы с мужем поздравляем пары всех возрастов. Пусть этот день для одних станет прекрасным началом долгих отношений, а для других - прекрасным продолжением. Цените друг друга", - пожелала исполнительница.

Хореограф Илона Гвоздева очаровала сеть кадрами, на которых предстала в объятиях мужа Ивана. Выбрала для фотосессии пикантное красное платье в бельевом стиле.

А теннисистка Элина Свитолина вспомнила свадьбу с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

"Единственный для моего сердца. Счастливого Дня святого Валентина", - лаконично подписала свадебный кадр спортсменка.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров нежно обратился к супруге Анастасии в День влюбленных. Политик опубликовал серию чувственных кадров в Instagram и поздравил любимую.