Звезду "НеАнгелов" заподозрили в беременности

Участница дуэта "НеАнгелы" 33-летняя Виктория Смиюха заинтриговала фанатов изменениями фигуры.
Певица опубликовала фото на странице в Instagram, где позирует возле Шара желаний в Днепре.
Из-под кофточки виднеется округлый живот.
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Певица Мэрайя Кэри, в которой подрастают двухлетние близнецы Моррокан и Монро, призналась во время телевизионного интервью 24 декабря 2013-го, что не готова снова рожать.
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