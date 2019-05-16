Звезду "НеАнгелов" заподозрили в беременности

Виктория Смиюха неоднократно говорила о мечте стать матерью. Фото: hochu.ua

Участница дуэта "НеАнгелы" 33-летняя Виктория Смиюха заинтриговала фанатов изменениями фигуры.

Певица опубликовала фото на странице в Instagram, где позирует возле Шара желаний в Днепре.

Из-под кофточки виднеется округлый живот.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack) 15 Май 2019 в 11:59 PDT

Певица Мэрайя Кэри, в которой подрастают двухлетние близнецы Моррокан и Монро, призналась во время телевизионного интервью 24 декабря 2013-го, что не готова снова рожать.