Звезду "Гарри Поттера" спутали с бездомным

Автор: Isabel Infantes Дэниел Рэдклифф 10 лет снимался в образе Гарри Поттера

Недавно актер Дэниел Рэдклифф побывал в британской телепрограмме Грэма Нортона. Там признался, что однажды его спутали с бездомным. Один мужчина дал 5 долларов актеру на кофе.

"Это было в Нью-Йорке. Моя девушка ходила магазином, а я ждал ее на улице. Было холодно, поэтому я надел флисовый худи, а сверху большое пальто, - рассказал Рэдклифф. - Рядом со мной стояла наша собака. Я нагнулся, чтобы согреть ее. Один человек прошел мимо, но потом остановился. Вернулся и дал пять долларов со словами: "Купи себе кофе". Наверное, мне стоит чаще бриться".

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Актера также спросили об игре в театре.

"Это тяжелая работа. И она мне дает уверенности, что я не вполне продукт сценаристов и продюсеров. Я могу действовать, как я хочу и быть вне. Я люблю сниматься в фильмах, но на театральной сцене нет такой спешки, как на площадке", - добавил Дэниел.

Недавно звезду киновселенной "Гарри Поттера" Эмму Уотсон заметили в компании неизвестного мужчины. Она обнималась и целовалась с ним.