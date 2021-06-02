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среда, 02 июня 2021 22:00

Звездный выход: артисты поражают стильными образами на лето

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Звездный выход: артисты поражают стильными образами на лето
Певица NK часто радует своих поклонников стильными образами. Фото: Facebook

Модницы любят вдохновляться стильными образами от популярных личностей. В Instagram украинских селебрити достаточно стильных нарядов для подражания.
Gazeta.ua предлагает gидбирку самых стильных летних образов от украинских звезд.

Маша Ефросинина и ее "апельсиновое" платье

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Маша Ефросинина является одной из самых стильных телеведущих в Украине. Образы артистки одновременно элегантны и соответствуют всем последним трендам. Вот и в этот раз звезда выбрала невероятное трикотажное платье в насыщенном оранжевом цвете, которое уже покорило всех ее поклонников.

Алла Костромичева и ее "леопардовые" штаны

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Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

Леопардовый принт является одним из самых рискованных и эксцентричных принтов. Многие боятся привлекать к себе внимание такой неординарной вещью, но только не Алла Костромичева. На новом фото в Instagram всемирно известная модель позирует в черном топе, принтованных штанах свободного кроя и накинутом сверху легком кардигане. Идеальный летний образ.

Ксения Мишина и ее летящее платье

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Актриса Ксения Мишина не так давно поделилась снимком, на котором она радостно проводит время со своим сыном. И пока одна часть ее поклонников умиляются теплым отношениям артистки с сыном, вторые восторгаются легким принтованным платьем, которое так подчеркивает женственную натуру Ксении.

Настя Каменских и ее "цветочное" платье

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Похоже, платье стало очень популярной моделью среди звезд. Певица отдала предпочтение платью в нежно-голубом цвете и с изображением мелкого цветка. Невероятно женственно и красиво.

Злата Огневич и ее неоновый костюм

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Неон покорил модный мир. И пока одни сомневаются, внедрять ли тренд в свой гардероб, новая Холостячка составила total неоновый образ и доказала, что быть ярким и выделяться из толпы – здорово.

Соня Плакидюк и ее льняное платье

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Публикация от Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

Признаться честно, когда мы увидели это платье, мы поняли, что оно обязательно должно быть в гардеробе у каждой девушки. Интересный крой, акцентные рукава и дополняющие образ аксессуары – в новом образе знаменитого фотографа прекрасно все.

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Катя Осадчая и ее "графическое" платье

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

По версии модных стилистов, графический принт стал одним из ведущих в этом году. Украинская телеведущая позирует на новом фото в запоминающимся платье с трендовым принтом и не менее модными рукавами-фонарями. Наша редакция в восторге от звездного образа.

Українська співачка та головна героїня 2 сезону проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч вкотре оприлюднила провокативне фото. Вона постала перед камерою в мінісукні та звабливо висунула язик.
Автор: Диана Родина
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