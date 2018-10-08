Звезда "Тора" строит огромное имение похож на военную крепость

Актер Крис Хемсворт и его жена Эльза Патаки сводят огромный дом в Байрон Бэй.

Супруги строят настоящую крепость, фото которой попали в Daily Mail Australia, на снимках здание напоминает военную базу или огромный шопинг-мол, о чем свидетельствует форма, монолит, огромные платформы. Огромный бассейн будет на крыше.

Пара воспитывает троих детей: близнецов сыновей Тристана, Сашу и дочь Индию Роуз, также опекают нескольких домашних любимцев.

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В интернете сравнивают дом с шопинг-центром, госпиталем, тюрьмой, а также аэропортом.

"Выглядит как офисный центр посреди красивого пейзажа", - пишут в сети.

"Полностью выпадает из локации", - пишут другие.

Новое здание заменит дом Криса и Эльзы из восьми спален, который они заполучили за примерно $ 7 млн ​​в 2014-м.

Новый архитектурный шедевр обойдется звезде "Мстителей" больше чем в $ 8 млн.

Внутри будут: тренажерный зал, баня, большой бассейн, роскошный спа, медиа комната и игровая комната.

Впервые о ремонте дома заявило издание Gold Coast Bulletin в 2016-м году, планировались небольшие инновации, расширение входа и большой бассейн.