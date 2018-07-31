Звезда "Сумерек" закрутил роман с экс-подружкой Брэдли Купера

Актер, звезда фильма "Сумерки" 32-летний Роберт Паттинсон закрутил новый роман.
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Избранницей актера стала бывшая девушка Брэдли Купера, британская модель Сьюки Вотерхаус, 26 лет.
На выходных пара попалась на глаза папарацци в Лондоне.
Фото Паттинсона с моделью опубликовало издание E News. На снимках актер обнимается и целуется со Сьюки
Пара вместе сходила в кино. Очевидец рассказал, что после окончания фильма они наслаждались напитками в баре, где оставались до часу ночи.
"Роберт был очень ласковым с ней и постоянно обнимал ее и целовал, а она держала его за руку и целовала ее", - добавил инсайдер.
Пока пара не прокомментировала состояние своих отношений, однако и Роберт, и Сьюки свободны и одиноки.
В прошлом году Паттинсон разбежался с подругой Талией Твигс, а Сьюки была замечена в компании мужа Эмили Ратаковски.
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