Звезда "Сумерек" прошлась по подиуму без штанов

Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд инсценировал в Большом дворце настоящий круиз. Прямо на подиуме вырос пароход в натуральную величину, мимо которого шли модели, а неведомо откуда доносились крики чаек.

Звездами фэшн-шоу стали практически все действующие амбассадоры марки: Лили-Роуз Депп, Кристен Стюарт и недавно ставшая лицом французского бренда Марго Робби. Они позировали фотографам наряду с сестрами Хадид и другими моделями.

Ранее свой новый лукбук уже представил модный Дом Dior (Карл Лагерфельд выпустил мужскую коллекцию).

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Представлять новую коллекцию Dior Homme Карл Лагерфельд вновь пригласил Роберта Паттинсона, который является амбассадором линии с 2016 года.