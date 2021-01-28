Звезда сериала "Школа" похвасталась стройной фигурой в сексуальном белье

Украинская актриса и звезда сериала "Школа" 21-летняя Ирина Кудашова порадовала поклонников соблазнительным селфи в белье.
Снимок девушка опубликовала в Instagram.
Кудашова сделала фото в зеркало. На снимке девушка предстала в темно-синих джинсах и розовом бюстгальтере, который эффектно подчеркнул стройную фигуру.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Словно проститутка" - звезду сериала "Школа" раскритиковали за обнаженную грудь
Нежный образ звезды дополнили пышные локоны и легкий макияж.
Фолловеры девушки пришли в восторг от игривого фото.
"Нереально красивая", "девушка - мечта", "не могу на тебя насмотреться".
Актриса сериала "Школа" Ирина Кудашова рассказала поклонникам, как нужно праздновать День влюбленных.
Комментарии