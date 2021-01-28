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четверг, 28 января 2021 16:36

Звезда сериала "Школа" похвасталась стройной фигурой в сексуальном белье
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Ирина Кудашова похвасталась фигурой перед подписчиками.
Фото: @irinaa_kudashova
Ирина Кудашова похвасталась фигурой перед подписчиками.
Ирина Кудашова похвасталась фигурой перед подписчиками.

Украинская актриса и звезда сериала "Школа" 21-летняя Ирина Кудашова порадовала поклонников соблазнительным селфи в белье.

Снимок девушка опубликовала в Instagram.

Кудашова сделала фото в зеркало. На снимке девушка предстала в темно-синих джинсах и розовом бюстгальтере, который эффектно подчеркнул стройную фигуру.

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Нежный образ звезды дополнили пышные локоны и легкий макияж.

Фолловеры девушки пришли в восторг от игривого фото.

"Нереально красивая", "девушка - мечта", "не могу на тебя насмотреться".

Актриса сериала "Школа" Ирина Кудашова рассказала поклонникам, как нужно праздновать День влюбленных.

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