Звезда сериала "Школа" похвасталась стройной фигурой в сексуальном белье

Фото: @irinaa_kudashova

Украинская актриса и звезда сериала "Школа" 21-летняя Ирина Кудашова порадовала поклонников соблазнительным селфи в белье.

Снимок девушка опубликовала в Instagram.

Кудашова сделала фото в зеркало. На снимке девушка предстала в темно-синих джинсах и розовом бюстгальтере, который эффектно подчеркнул стройную фигуру.

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Нежный образ звезды дополнили пышные локоны и легкий макияж.

Фолловеры девушки пришли в восторг от игривого фото.

"Нереально красивая", "девушка - мечта", "не могу на тебя насмотреться".

Актриса сериала "Школа" Ирина Кудашова рассказала поклонникам, как нужно праздновать День влюбленных.