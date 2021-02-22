Звезда реалити выпятила голые ягодицы на камеру

Звезда реалити-шоу Глое Кардашян вызвала фурор новой пикантной публикацией.

Она опубликовала в фотоблоге кадр, где показала свои пышные бедра и ягодицы. Глое позировала стоя на коленях, одетая в черный топ, стринги и сапоги.

Автор: twitter.com/khloekardashian Глое Кардашян своеобразно прорекламировала новую коллекцию обуви своего бренда

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Таким образом Глое прорекламировала новую коллекцию обуви своего бренда. Читатели были рады новостью, впрочем, больше увлеклись фигурой Кардашян.

36-летняя знаменитость уже рекламировала так своеобразно новую коллекцию обуви. Тогда на снимке Глое позировала топлесс в одних трусах и черных ботфортах с острым носом на каблуках. При этом обнаженные части тела звезда прикрыла рукой. Под фото Кардашян сообщила, что обувь уже есть в продаже, добавив детали по размеру и полноте.