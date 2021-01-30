Звезда реалити в слишком откровенном бикини зажгла сеть

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Американская светская львица 41-летняя Кортни Кардашьян опубликовала "горячие" фото в Instagram.

На серии снимков звезда позирует в красном мини-бикини. Фотосессию устроила у бассейна. Волосы участницы реалити "Семейство Кардашьян" мокрое.

В комментариях поклонники выразили восхищение фигурой звезды.

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"Королева", "Отказываюсь верить в то, что у тебя 3 детей", "Прекрасная".

Одна из знаменитых сестер Кардашьян 41-летняя Кортни удивила подписчиков новыми фотографиями, которые опубликовала на своей странице в Instagram. На фото звезда позирует в розовом раздельном купальнике, демонстрируя аппетитные формы. В то же время подписчики обратили внимание на округлый животик модели и предположили, что Кортни вновь беременна.