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четверг, 31 декабря 2020 09:55

Звезда реалити разрывает сеть горячими кадрами из бассейна
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Звезда реалити и самая младшая миллиардерша Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото из бассейна, на которых продемонстрировала свои пышные формы.

На кадрах 23-летняя Кайли позирует в крохотном бикини с драгоценным украшением на шее и маленькими золотыми серьгами в ушах. А на лице у нее солнцезащитные очки в молочно-бежевой пластиковой оправе.

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"Плыву в 2021 год", - написала под кадрами модель.

Звезда реалити и самая младшая миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото из бассейна
Фото: instagram.com/kyliesnapchat
Звезда реалити и самая младшая миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото из бассейна
Звезда реалити и самая младшая миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото из бассейна
Звезда реалити и самая младшая миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото из бассейна

Недавно Кайли Дженнер поделилась пикантными снимками в купальнике у бассейна. Для фотосессии Дженнер надела красное бикини. Кайли продемонстрировала аппетитные формы и округлые ягодицы.

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Дата
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