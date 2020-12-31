Звезда реалити разрывает сеть горячими кадрами из бассейна

Звезда реалити и самая младшая миллиардерша Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото из бассейна, на которых продемонстрировала свои пышные формы.

На кадрах 23-летняя Кайли позирует в крохотном бикини с драгоценным украшением на шее и маленькими золотыми серьгами в ушах. А на лице у нее солнцезащитные очки в молочно-бежевой пластиковой оправе.

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"Плыву в 2021 год", - написала под кадрами модель.

Фото: instagram.com/kyliesnapchat

Недавно Кайли Дженнер поделилась пикантными снимками в купальнике у бассейна. Для фотосессии Дженнер надела красное бикини. Кайли продемонстрировала аппетитные формы и округлые ягодицы.