Звезда на грани банкротства обнажил для папарацци прелести

Криштиану Роналду и Джорджина Родригез

33-летний Криштиану Роналду, у которого был очень напряженный и насыщенный предыдущий сезон, в своем Instagram опубликовал новый снимок со своей 24-летней невестой Джорджиной Родригес.

"Выходные с любимой!", — подписал он фото.

Возлюбленная футболиста демонстрирует свою подтянутую и соблазнительную фигуру в коротких черных шортах, майке с глубоким декольте и золотых босоножках на больших каблуках. Криштиану облачен в черные джинсы, белые футболку и кроссовки и светло-коричневый пиджак с черными узорами.

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В начале месяца Роналду с невестой и сыном Криштиану-младшим отдыхали на яхте.

33-летний Криштиану Роналду покинул футбольный клуб "Реал" и теперь будет играть за миланский "Ювентус".