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среда, 15 января 2020 10:32

Звезда легендарного сериала "Горец" совершил самоубийство

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Звезда легендарного сериала &quot;Горец&quot; совершил самоубийство
Стену Киршу был 51 год. Фото: lenta.com

Звезда легендарного сериала "Горец" Стэн Кирш совершил самоубийство.

Это подтвердила супруга актера Кристин Грин в Facebook.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Я не смогла ответить на все сообщения, звонки и электронные письма, но прочитала их все и прослушала. Чувствую себя окруженной любовью и благодарю за поддержку каждого из вас", – написала она.

Именно Грин нашла мужа. Кирш повесился в собственном доме в Лос-Анджелесе 11 января. Актеру был 51 год.

В сериале "Горец" Стэн Кирш сыграл Ричи Райана – напарника главного героя Дункана Маклауда.

Режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг умер в Детройте, США.

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Дата
15
января

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