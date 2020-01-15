Звезда легендарного сериала "Горец" совершил самоубийство

Звезда легендарного сериала "Горец" Стэн Кирш совершил самоубийство.
Это подтвердила супруга актера Кристин Грин в Facebook.
"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Я не смогла ответить на все сообщения, звонки и электронные письма, но прочитала их все и прослушала. Чувствую себя окруженной любовью и благодарю за поддержку каждого из вас", – написала она.
Именно Грин нашла мужа. Кирш повесился в собственном доме в Лос-Анджелесе 11 января. Актеру был 51 год.
В сериале "Горец" Стэн Кирш сыграл Ричи Райана – напарника главного героя Дункана Маклауда.
Режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг умер в Детройте, США.
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