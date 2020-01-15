Звезда легендарного сериала "Горец" совершил самоубийство

Стену Киршу был 51 год. Фото: lenta.com

Звезда легендарного сериала "Горец" Стэн Кирш совершил самоубийство.

Это подтвердила супруга актера Кристин Грин в Facebook.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Я не смогла ответить на все сообщения, звонки и электронные письма, но прочитала их все и прослушала. Чувствую себя окруженной любовью и благодарю за поддержку каждого из вас", – написала она.

Именно Грин нашла мужа. Кирш повесился в собственном доме в Лос-Анджелесе 11 января. Актеру был 51 год.

В сериале "Горец" Стэн Кирш сыграл Ричи Райана – напарника главного героя Дункана Маклауда.

Режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг умер в Детройте, США.