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вторник, 11 июня 2019 09:13

Звезда "Квартала" поделилась пикантным фото

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Певица и артистка "Женского квартала" Марта Адамчук, опубликовала горячий снимок на своей странице в Instagram.

На фото девушка позирует без одежды, прикрывая тело только полотенцем. Ее волосы собраны и на губах нанесена яркая помада.

Автор: instagram.com/marta_adamchuk
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Марта Адамчук взволновала поклонников новой фотографией

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Пользователи сети были в восторге от фотографии артистки: "шикарная девушка", "красивая", "кто фотографировал?","загляденье", "какая вы прекрасная".

Барбадосская певица Рианна украсила собой обложку глянца в провокационном образе, который удивил поклонников. Звезда позировала в белом тренче, который надела на глое тело, и в кожаной БДСМ-маске в тон.

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11
июня

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