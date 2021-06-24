Звезда "Крепостной" очаровала подводным фотосетом

Фото: instagram/natalka_denisenko

Украинская актриса театра и кино 31-летняя Наталья Денисенко поразила поклонников необычным и даже экстремальным фотосетом. Фотографии опубликовала на своей странице в Instagram.

Ради эффектных кадров звезда сериала "Крепостная" погрузилась под воду.

"Это была самая невероятная и сложная съемка в моей жизни! Но посмотрите на результат", - написала Денисенко.

Фотографии действительно вышли фантастическими. Их автором является фотограф Леся Ясницка.

"После этого опыта я точно смогу сыграть какую-нибудь русалочку", - добавила Наталья.

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