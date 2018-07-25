Звезда "Карточного домика" потрясла роскошной фигурой в бикини

Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт отдохнула с любимым, Клементом Геродет на Каприо, Италия.

Пара нежилась у бассейна и не скрывала свои теплые чувства.

Ранее сообщалось, что Робин Райт и менеджер Saint Laurent поженились. Пару видели на парижской неделе моды с кольцами в сентябре.

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Ранее Робин была замужем за актером Шоном Пенном с 1996 - 2010, с ним воспитывает две дочери.

Также была в браке с ныне покойным актером Дином Уизерспуном с 1986-1988, который умер в возрасте 64 лет несколько лет назад.

Была помолвлена ​​с актером Беном Фостером между 2012-2015 годами.

Сейчас актриса снимается в заключительном сезоне "Карточного домика", где ее партнером был актер Кейвин Спейси. Скандального актера уволили с Netflix после обвинений в сексуальных домогательствах.